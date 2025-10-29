Ужасяващо по жестокост убийство в София с окончателна развръзка

О съдиха мъж на 20 години затвор при първоначален строг режим за едно от най-жестоките убийства в София, съобщават от Софийска градска прокуратура.

Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Върховният касационен съд потвърди присъдите на по-ниските инстанции.

Прокуратурата: Умишлено убийство с множество удари

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 25.11.2021 г., за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., в София, бившата „Гара разпределителна – Подуяне“, умишлено умъртвил млада жена, като ѝ нанесъл множество наслагващи се удари с ръце, крака и други твърди предмети в областта на главата и тялото, с които ѝ причинил тежка закрита черепно-мозъчна травма, гръдна, коремна и опорно-двигателна травми и други увреждания, като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитата.

Всяко едно от уврежданията по главата, тялото и крайниците е било съпроводено с усещане за много силна болка, смъртта е настъпвала постепенно и пострадалата е била в състояние емоционално да преработва и осъзнава случващото се.

Убиха млада жена в София

Броят и характерът на нанесените телесни увреждания сочат за изключително ожесточение и садизъм, които обуславят фактора особена жестокост.

СГП незабавно предприе действия за изпълнение на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 20 години, което към настоящия момент се изтърпява.