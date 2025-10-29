Свят

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници

29 октомври 2025, 19:19

С лужбата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите срещу отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик и срещу Желка Цвиянович, член на президентството на Босна и Херцеговина, съобщават босненските медии.

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници.

Анулираха президентския мандат на Милорад Додик

Това решение е свързано с неофициално споразумение между Милорад Додик и новата американска администрация и беше сигурно, че ще се случи, отбелязва босненската редакция на регионалната телевизия N1.

То представлява значителна промяна в политиката на САЩ за санкции спрямо Босна и Херцеговина, като се има предвид, че Додик е бил под американски санкции от 2017 г. за възпрепятстване на прилагането на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), и за корупционни дейности.

Додик: Британски войници бяха изпратени да ме ликвидират

Освен Додик, известен с проруските си и националистически позиции, от санкционния списък са премахнати още 48 физически и юридически лица, които преди това бяха санкционирани по Програмата за санкции за Западните Балкани, посочва Радио Свободна Европа.

САЩ редовно преразглеждат санкциите си, за да гарантират, че те насърчават икономическите цели на страната, както и целите, свързани с националната сигурност и външната политика, за което става дума и в този случай, отбелязва Свободна Европа.

Додик се завърна безпрепятствено от Москва, какво следва

„Конструктивните действия на парламента на Република Сръбска през последните седмици би трябвало да подобрят нивото на стабилност в Босна и Херцеговина и ще  дадат възможност за партньорство със САЩ, основано на взаимни интереси, икономически потенциал и споделен просперитет. Ще продължим тясното сътрудничество с политически и други заинтересовани страни от целия политически спектър в Босна и Херцеговина, за да насърчаваме споделените приоритети“, се посочва в решението.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

През август Съдът на Босна и Херцеговина потвърди решението на Централната избирателна комисия да прекрати президентския мандат на Милорад Додик, след като той беше осъден за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната. Присъдата на Додик е една година затвор и забрана да заема държавни длъжности за шест години. Той откупи годината затвор, тъй като законът го разрешава.

По-рано този месец парламентът на босненската Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич, която е близък съюзник на Додик, за временен президент. Тя ще заема поста за един месец до провеждането на нови президентски избори в Република Сръбска на 23 ноември.

Източник: БТА, София Ангелова    
Милорад Додик Санкции на САЩ Република Сръбска
