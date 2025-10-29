Свят

Три торнада едновременно в Черно море

Подобни „водни торнада“ могат да станат по-чести в Черно море

29 октомври 2025, 17:25
Т ри торнада се образуваха над морето край турския черноморски град Зонгулдак, предава "Милиет".

Феноменът беше заснет от хората на брега, които разпространиха видеата в социалните мрежи.

Според турски метеоролози подобни „водни торнада“ могат да станат по-чести в Черно море с понижаването на температурите, а рибарите и малките лодки бяха предупредени да бъдат внимателни.

Първоначално бяха наблюдавани две торнада близо едно до друго, а малко след това трето се е появи след тях.

