Украйна порази руски рафинерии и газово съоръжение

У краинските въоръжени сили обявиха, че снощи са поразили две руски петролни рафинерии и газопреработвателно съоръжение, като в обектите са избухнали експлозии и пожари, предаде Ройтерс.

Атаките са поразили руската Марийска рафинерия, друг нефтопреработвателен завод в Новоспаско, както и газопреработвателно съоръжение в град Будьонновск, се казва в публикация в „Телеграм“ на украинския Генерален щаб.

🔥🇺🇦 𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐔𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐑𝐚𝐢𝐝 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚



At least three major oil & petrochemical facilities were struck overnight — 600–1,000 km behind the front lines:



• 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐎𝐢𝐥 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞𝐫𝐲 (Tabashino, Mari El Republic — east of…

Местни жители потвърдиха атаката срещу рафинерията в Новоспаско в Уляновска област, предаде Укринформ. Губернаторът на областта също потвърди, че е имало нападение, но не спомена рафинерията.

Дронове са поразили и нефтохимическия завод „Ставролен“ в Будьонновск, в района на Ставропол. „Ставролен“ е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия.

Украйна съобщи за руска атака по петролна рафинерия

Ръководителят на местните власти потвърди за удари в града, но заяви, че атаката „не е причинила значителни щети“.

Руското Министерство на отбраната заяви, че снощи в Русия са били свалени общо 100 украински дрона.