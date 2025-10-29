ЕК: Нуждаем се от мир в Газа, не от оправдания за нови удари

Е С призова "всички страни" в конфликта в Газа да "спазват прекратяването на огъня", а заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера отиде по-далеч, като осъди новите израелски удари, отнели живота на над 100 души, предаде Франс прес.

"Нуждаем се от шанс за мир, а не от оправдания за нови удари“, заяви испанският еврокомисар по конкуренцията в социалната платформа "Екс".

"Повтаряме призива си към всички, към всички страни, да продължат да спазват прекратяването на огъня", каза, от своя страна, Ануар ел Ануни, говорител на външнополитическата служба на Европейския съюз.

Франция, Германия и Великобритания подкрепиха призивите за спиране на огъня в Газа

"Няма военно решение на този конфликт и е време да се сложи край на този цикъл на насилие, смърт и разруха", добави той.

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Израел да прояви "военна сдържаност, за да се избегнат нови страдания в Газа".

The EU has called on “all parties” to respect the Gaza ceasefire, but a senior EU official went further in slamming Israel’s air strikes on the Palestinian territory.



Министърът прикани също палестинското ислямистко движение "Хамас" да "спази своята част от споразумението, да сложи оръжие и най-накрая да предаде телата на загиналите заложници".

"Последните информации за възобновяване на боевете ме безпокоят дълбоко", добави Вадефул в изявление преди заминаването си за Йордания, Ливан и Бахрейн.

Берлин призова за прекратяване на огъня в ивицата Газа

Прекратяването на огъня в Газа е "застрашено" и трябва да бъде "възстановено възможно най-бързо", заяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро пред Министерския съвет.

"Израелските военни операции в Газа бяха възобновени вчера, след атаките на "Хамас" и бавното връщане на телата на заложниците", заяви правителствената говорителка Мод Брежон, цитирайки министъра, по време на заседание на съвета.

"Нашият приоритет е да се включим в механизма, създаден от американците за стабилизиране на анклава", каза тя и добави: "Успоредно с това обсъждаме с американците мандата на бъдещите международни стабилизационни сили и настояваме палестинците да сформират бързо комитет, отговорен за управлението на Газа".