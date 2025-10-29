Мъж е арестуван за бруталното убийство на майка си в Студеница

М ъж на 57 години от Шумен е задържан за убийството на майка му, предава "Фокус".

Работата по случая е започнала на 28 октомври след получен сигнал в 15 часа, че 80-годишна жена е открита мъртва от свои близки в жилището ѝ в село Студеница, с видими следи от насилие.

Случаят незабавно е докладван на прокурор от Окръжна прокуратура- Шумен и действията по документиране на престъплението са продължили под надзора му.

Задържаха 31-годишен мъж за убийството на баща му

Оперативна група, разследващи и съдебен лекар са извършили оглед, по време на който било установено, че починалата е с множество удари с твърд предмет в областта на главата и тялото. Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата.

В Шивачево задържаха 44-годишен мъж убил майка си

Час по-късно като заподозрян за тежкото престъпление бил задържан 57-годишен мъж от Шумен, син на убитата. Полицейски служители беседвали с него, за да установят съпричастността му към убийството. От известно време живеел при майка си, за да полага грижи за нея.

Мъжът направил частични самопризнания. Споделил, че ѝ нанесъл побой след възникнал скандал, без уточнение на деня, в който това се е случило. При извършените процесуално-следствени действия полицейските служители са иззели веществени доказателства за документиране на престъплението, между които дрехи, твърди предмети, с които е извършено убийството.

Мъж преби майка си до смърт

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града.