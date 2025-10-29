Фед намали лихвените проценти в САЩ

Ф едералният резерв обяви второ поредно понижение на лихвения процент с 0,25%, за да се предпази от нарастващите рискове на пазара на труда, на заседание, което подчерта нарастващите различия в редиците на централната банка на САЩ.

Според инвеститори и икономисти централната банка на САЩ ще понижи ключовата си лихва с един процент

Управителите на регионалните федерални банки гласуваха с 10-2 в полза на понижаване на основния лихвен процент на банката до между 3,75% и 4,00%, съобщи Фед, цитиран от АФП.

Американската икономика отбелязва ръст от 0,6%, очакванията за рецесия не се потвърдиха

Против решението се обявиха председателят на Фед Стивън Миран, който подкрепи понижение с половин процентен пункт, и президентът на Федералната резервна банка на Канзас Сити Джеф Шмид, който искаше да спре пониженията на лихвените проценти.