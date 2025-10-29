Знаменитости с кралска кръв: 11 звезди, роднини на монарси

В ъпреки че много от любимите ни знаменитости ни се струват като кралски особи, ще се изненадате колко от тях са истински роднини на монарси. Още по-интересно е, че много от тях споделят общи предци, което означава, че някои от най-големите холивудски звезди също са роднини помежду си, пише HELLO!

От двете поп кралици, свързани с кралица Камила, до американската знаменитост, смятана за най-близкия американски роднина на покойната кралица Елизабет II, родословните дървета на тези звезди се простират през векове европейска история. Те разкриват мрежа от кралски връзки, която със сигурност никога не сте очаквали.

В нашата ГАЛЕРИЯ вижте известните лица, за които никога не сте знаели, че тайно са от кралски произход…