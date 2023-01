Между фактите и легендите: Кои са мостовете, построени от сатаната

П о света съществуват редица предания за постройки, които са дело на дявола. Някои изследователи шеговито отбелязват, че той очевидно има особен афинитет към мостовете.

Постоянен мотив в тези легенди е сключването на следната сделка – сатаната помага за изграждането на такова съоръжение, в замяна на което трябва да получи душата на някой човек.

В следващите редове може да се запознаете с няколко подобни предания:

Мостът на Мария Магдалена

Намиращ се в италианската община Борго а Моцано, този мост е популярна туристическа дестинация, но за неговата история не се знае почти нищо.

Учените смятат, че той бил построен в периода 1046 – 1115 г. През XIV в. бил ремонтиран, а два века по-късно получил името си, след като в близост до него бил издигнат параклис в чест на Мария Магдалена. Според една легенда построяването на моста се оказало много сложно и това накарало архитекта, който се захванал със задачата, да помоли за помощ дявола. Господарят на ада се съгласил, но при едно условие – да получи душата на първия човек, който премине по моста.

Малко по-късно, архитектът разказал за сключената от него сделка на местния свещеник. По идея на духовника през моста първо преминало едно прасе. Осъзнавайки, че е измамен, дяволът скочил в реката и повече никой не го видял. Според друга версия на легендата, архитектът използвал не прасе, а куче. Щом видял животното, сатаната го грабнал и изчезнал във водите на реката. Твърди се, че духът на кучето, което се превърнало в самия дявол, преминава и до днес през моста в края на всеки октомври, търсейки архитекта, който го измамил.

Мостът в Монмът

Джак О‘Кент е емблематична фигура от уелската митология. Той е известен с това, че успял да измами сатаната няколко пъти, в замяна на което получил свръхестествени способности.

Едно от преданията, свързани с него, е почти идентично с това за моста на Мария Магдалена. Според въпросната легенда той помолил дявола да построи мост над река Моноу в Монмът. сатаната се съгласил и приключил работата си само за една нощ, като в замяна поискал душата на първия човек, който го прекоси.

Дяволът, разбира се, искал по него да премине самият Джак О‘Кент, но той използвал хитрост, за да се спаси – взел със себе си едно гладно куче и му подхвърлил кокал. Щом животното прекосило моста, сатаната веднага отнел душата му.

Съществува и още една любопитна легенда – Джак О‘Кент се споразумял с дявола, че ако бъде погребан в или извън църква, неговата душа ще отиде в ада. След като починал, тялото му било положено в ковчег, който бил зазидан в стената на една църква. По този начин, той спасил душата си от вечни страдания, тъй като не бил погребан нито на територията на храма, нито извън него.

Каменният мост в Регенсбург

Въпросният мост бил построен над река Дунав в германския град Регенсбург между 1135 и 1146 г. През XIII в. към него били добавени три кули, две от които по-късно били разрушени. Легендата гласи, че строителите, които се захванали със създаването на моста и катедралата, намираща се до него, се обзаложили кой ще приключи пръв работата си. Мъжът, който строял храма, имал сериозна преднина и изглеждало, че няма как да загуби надпреварата. По тази причина неговият съперник сключил сделка с дявола. Господарят на ада щял да помогне за построяването на моста, но в замяна поискал три души – на онези, които първи преминат по него.

