Ето кога ще пуснат парното в София

Д иректорът на ТЕЦ-София Петър Петров каза, че топлоподаването в столицата е предвидено да бъде пуснато около 5-7 ноември. Той съобщи това по време на днешното заседание на енергийната комисия в Народното събрание, информира БНТ.

По думите му, към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура от 12 градуса и дългосрочно застудяване.

„Ако има застудяване ще е по-рано, ако има затопляне – ще е по-късно“,

добави Петров.

Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12 градуса, но не е основание за дългосрочно заструяване и заради това парното не е пуснато.

Петров увери, че ТЕЦ-София има готовност да работи през зимата.

Относно ремонта в „Дружба“ той каза, че целта е той да приключи през ноември

и топлоподаването на бъде възстановено.

Междувременно на експертна среща в Министерството на енергетиката с топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение бяха обсъдени

варианти за изход от ситуацията, при която на прага на новия отоплителен сезон Съдът на ЕС отмени формулата за изчисляване на сградна инсталация в топлофицирани сгради.

Участниците в разговора се обединиха около необходимостта да бъде намерено бързо решение, което да запълни правния вакуум, без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия.

„Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани“, посочи заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, под чието ръководство се проведе срещата.

Тъй като съдебното решение посочва, че оспорваната формула не отчита параметри, свързани със специфични характеристики на сградите,

на срещата бе предложено изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата.

С това ще се въведе по-ясен и разбираем механизъм, което, от своя страна, се очаква да повиши доверието на потребителите.

Очаква се на нова работна среща през следващите дни да бъде предложен работещ вариант на решение.