Синдикатите излизат на протест в петък

Причината е минималната работна заплата от 1 януари догодина

29 октомври 2025, 18:58
Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

Млад мъж преби жена насред Ямбол

Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всички атракциони

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, вече говори и се движи

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

На Световния ден за борба с инсулта: За какви симптоми да внимаваме

Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. лв. дневно, вървим към предфалит

Предлагат НОИ да изплаща еднаква базова пенсия на всички

К НСБ и КТ „Подкрепа” излизат на предупредителен протест в петък преди Националния съвет за тристранно сътрудничество да обсъди бюджета за догодина, предава NOVA.

Синдикатите организират акцията заради несъгласието си с определянето на минималната работна заплата от 1 януари догодина на 605 евро вместо 620, и заради „липса на адекватна държавна политика по доходите”.

Според синдикалните организации определянето на минималната работна заплата чрез закона за бюджета нарушава Кодекса на труда, в който е разписан механизъм за определянето на нейния размер като 50% от средната заплата.

"Когато няма съгласие и нямаме формула, която да адаптира директивата, да се твърди че отмяната на член 244 за една година е решение за нещо си, за нас е скандално. Още повече че не сме чули нито един аргумент защо това се прави", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 

Източник: NOVA    
БНБ: Парите в обращение намаляха с над 2 млрд. лева заради еврото

Три торнада едновременно в Черно море

Ужасяващо по жестокост убийство в София с окончателна развръзка

Приеха промени при ДДС-то

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

