Блясък, сълзи и голота: Ема Стоун взе "Оскар" със скъсана рокля и още ключови моменти от вечерта (СНИМКИ/ВИДЕО)

Т азгодишните “Оскари” донесоха повече от три часа блясък, сълзи и голота на публиката.

Ето някои от най-добрите моменти от най-значимата нощ в Холивуд.

Изпълнението на Райън Гослинг на хита I'm Just Ken

Всички знаехме, че това ще се случи, но изпълнението на Райън Гослинг на хита от филма “Барби” I'm Just Ken беше дори по-добро, отколкото можехме да се надяваме, предават Ема Сондърс и Холи Хондерич, репортери на BBC.

Той запя номинираната за "Оскар" оригинална песен, седейки точно зад колежката си от “Барби” Марго Роби, която сякаш не можеше да контролира смеха си, докато Гослинг пееше.

Продължавайки в розовия си смокинг, Гослинг се отправи към сцената, където изтанцува хореографско съчетание с придружаващ го антураж, носещ каубойски шапки. Шоуто на Гослинг превърна вечерта в разтърсващ концерт. Изпълнението му бе съпроводено от Соул Хъдсън, който се появи на сцената, за да изсвири няколко акорда.

Ryan Gosling and the cast of "Barbie" perform "I'm Just Ken" at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy — Variety (@Variety) March 11, 2024

Дори се появиха предположения, че хореографията е в чест на "Diamonds Are A Girl's Best Friend".

Енергията беше заразителна - Гослинг поздрави с песента звездите на първия ред, включително носителката на наградата за най-добра актриса Ема Стоун и режисьорската на "Барби" Грета Гервиг.

Стоун дори повреди тоалета си за вечерта заради цялото вълнение - докато излизаше на сцената, за да получи номинацията си за най-добра актриса, тя трябваше да прикрива ципа на гърба на роклята си, пишат още репортерите на BBC.

"Закопчаха роклята неправилно! Наистина мисля, че я скъсах по време на изпълнението на Гослинг. Бях толкова изумена от Райън, представянето му просто ме разтърси", каза Ема Стоун зад кулисите.

Emma Stone shows dress' torn zipper during #Oscars acceptance speech, reveals how she broke ithttps://t.co/JpgtHsbAKJ — HT Entertainment (@htshowbiz) March 11, 2024

Голямото завръщане на Джими Кимъл

Джими Кимъл се завърна в театър "Долби" за четвъртото си участие като водещ на церемонията по връчването на наградите.

Той имаше известен опит и това си пролича. Кимъл коментира продължилите месеци стачки, които почти спряха работата на творците в Холивуд, в своя монолог, в който възхваляваше актьорите и сценаристите, които настояваха за споразумение.

"В резултат на това актьорите вече не трябва да се притесняват, че ще бъдат заменени от изкуствен интелект. Благодарение на това историческо споразумение актьорите вече могат да се върнат към притесненията си, че ще бъдат заменени от по-млади и по-харизматични хора", каза той, цитиран от BBC.

Кимъл също така влезе в пререкание с Доналд Тръмп. В отговор на публикацията на бившия президент на САЩ в социалните мрежи, която гласи: "Имало ли е някога по-лош водещ от Джими Кимъл?", комикът зави на сцената: "Не е ли минало времето на твоя затвор?"

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Войната между Израел и Газа продължава да е актуална

Улиците на Холивуд бяха блокирани от демонстранти, протестиращи срещу войната на Израел в Газа, които затрудниха движението и забавиха пристигането на някои звезди.

Протестиращите, които скандираха "прекратяване на огъня сега", преминаха по булевард "Сънсет" под звуците на клаксони, докато полицията в Лос Анджелис стоеше настрана.

Конфликтът напомняше за себе си и по време на церемонията, като няколко известни звезди, сред които Били Айлиш, Марк Ръфало и Рами Юсеф, носеха червени значки в подкрепа на прекратяването на огъня между Израел и “Хамас”.

Войната беше отбелязана и от сцената на самите "Оскари", тъй като британският режисьор Джонатан Глейзър прие статуетката за най-добър международен проект за филма си "Зона на интерес", който проследява живота на нацистки офицер и неговото семейство.

Глейзър, който е евреин, заяви, че не приема "Холокоста". "Независимо дали става дума за жертвите от 7 октомври в Израел, или за продължаващото нападение в Газа, за всички жертви на тази дехуманизация", коментира той, цитиран от BBC.

The streets of Hollywood were flooded with protesters to denounce what organizers called Hollywood's "active support of U.S.-funded Israeli genocide against Palestinians in Gaza" as celebrities arrived for the Academy Awards. https://t.co/twB2N1A6Wk — CBS News (@CBSNews) March 11, 2024

Давайн Джой Рандолф разплака публиката

Тази година "Оскарите" зарадваха много суперфенове, като се върнаха към стария формат на водене - предишни победители обявиха номинираните в четирите актьорски категории.

Давайн Джой Рандолф се развълнува от прочувственото представяне на Лупита Нионго.

Рандолф ни накара самите нас да се разплачем миг по-късно, когато прие трофея за най-добра поддържаща женска роля - първата ѝ победа след първата ѝ номинация, пишат Ема Сондърс и Холи Хондерич.

"Не мислех, че това е моето призвание. Толкова дълго време съм искала да бъда различна, а сега осъзнавам, че просто трябва да бъда себе си. Благодаря ви, че ме забелязахте", каза Рандолф в речта си.

Зад кулисите тя говори за насърчаването на творците от слабо представените среди да продължават да работят в сферата.

Da’Vine Joy Randolph’s acceptance speech for her first #Oscar



See the full winners list: https://t.co/IctYZ9WO3B pic.twitter.com/7z44lxrQ96 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 10, 2024

Голота на сцената

Наградата за дизайн на костюми няма да бъде лесно забравена тази година, благодарение на представянето на Джон Сина.

Сина се появи на сцената напълно гол, с изключение на чифт обувки Birkenstocks и стратегически поставен плик с името на победителя. Той излезе на сцената под звуците на бурен смях.

"Мъжкото тяло не би трябвало да е смешно", коментира той.

IN CASE you're wondering why JOHN CENA is trending 😂😂



John Cena M-PESA Kairo Chuk Norris Jacque Maribe Tracy Babu Owino Joho #simps Meghan Asamoh Sophia Leone Haiti Ndii Kenya7s Moses Kuria Kibaki Linda Mama Oparanya Ramadhan Itumbi #MainaAndKingangi Prince Louis Mercy… pic.twitter.com/h2rFtavLcU — Oyamo Odari (@OyamoOdari) March 11, 2024

“Опенхаймер” спечели наградата за най-добър филм

Това не беше единственият момент от вечерта, който накара хората да притаят дъх. Ал Пачино едва не ни докара пристъп на паника в самия край на церемонията, предава BBC. Пачино се поколеба, преди да обяви “Опенхаймер” за победител в категорията за най-добър филм.

Четиринога звезда

Номинираният за най-добър филм "Анатомия на едно падение" се отличава с четиринога звезда: Меси, черно-бялото гранично коли, което играе кучето Снуп във френската съдебна драма.

След дни на спекулации дали ще присъства, Меси се появи на церемонията, седнал на плюшена червена седалка с черна папийонка на шията.

По-късно вечерта Меси дори получи малко екранно време. Камерата се насочи към него, за да покаже лапите му, вдигнати за аплодисменти за победата на Робърт Дауни младши за най-добър актьор в поддържаща роля.

Гослинг също изглеждаше щастлив да види отново Меси, след като се запозна с него миналия месец.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Вижте повече в нашата галерия: