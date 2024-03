Килиан Мърфи и Ема Стоун са големите победители на наградите "Оскар"

"Опенхаймър" е големият победител на 96-ите "Оскар", след като спечели седем награди, включително за най-добър филм и най-добър актьор за Килиан Мърфи.

Cillian Murphy’s acceptance speech after winning Best Actor at the #Oscars

pic.twitter.com/tW2MpfpW5L