Ема Стоун - любимото създание на наградите "Оскар"

Е ма Стоун затвърди статута си на любимка на Холивуд, след като спечели втори "Оскар" за най-добра актриса, този път за превъплъщението си в женска версия на Франкенщайн във филма "Клети създания" на режисьора Йоргос Лантимос, съобщават световните агенции.

На 35-годишна възраст американката победи смятаната от мнозина за фаворитка Лили Гладстоун ("Убийците на цветната луна"), за да се присъедини към затворения кръг от актриси, които са печелили два пъти най-високото отличие. С двата си "Оскар"-а Ема Стоун се нарежда до легенди като Мерил Стрийп, Джейн Фонда и Джоди Фостър.

Emma Stone wins Best Actress at the 2024 #Oscars for her role in #PoorThings pic.twitter.com/r3ypYnmNEZ — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

От сцената Стоун направи емоционално обръщение към гръцкия режисьор на "Клети създания" Йоргос Лантимос, казвайки, че ще му бъде "вечно признателна".

Първия си "Оскар" за главна женска роля американката спечели през 2017 г. за превъплъщението си в образа на млада актриса в търсене на слава в La La Land на Деймън Шазел. Във филма тя си партнираше с Райън Гослинг, който тази година беше номиниран за ролята си на Кен в блокбастъра "Барби".

В "Клети създания" Ема Стоун предоставя големите си тюркоазени очи на далеч по-смел персонаж. В тази барокова приказка тя играе Бела Бакстър - жена, отнела живота си и върната към него от луд учен. Той имплантира в нея мозъка на бебето, което е носила. Като дете, попаднало в тялото на възрастен, това необикновено създание открива хилядите удоволствия на живота, без свян и предразсъдъци.

"I love you bigger than the whole sky, my girl." Emma Stone thanks her daughter after winning the #Oscar for Best Lead Actress. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/hnrLSv3dbt — Variety (@Variety) March 11, 2024

Това е възможност за Ема Стоун да изиграе радостно-регресивна роля: Бела има ненаситен апетит за секс, яде известни португалски сладкиши до повръщане, танцува лудешки...

Нейната еманципация обаче се сблъсква с мъжете, неуморно съблазнявани от нейния неконформизъм и жадуващи да я притежават.

Актрисата не се уморява да повтаря, че ролята на Бела Бакстър в "Клети създания" е любимата в кариерата й. Стоун казва, че се възхищава на любопитството на Бела и нейната оценка за доброто и лошото.

"Да започне отново от нулата - това беше много вдъхновяваща част от Бела", сподели актрисата през януари, когато спечели "Златен глобус". Преживяването ѝ е "наистина красиво и много освобождаващо".

Филмът "Клети създания", на който тя е и продуцент, затвърждава сътрудничеството на Ема Стоун с Йоргос Лантимос. Актрисата и режисьорът се запознават през 2015 г. и изглежда откриват един в друг сродна творческа душа.

В друг филм на гръцкия кинодеец - "Фаворитката", Стоун е амбициозна, съблазнителна прислужница в двора на английската кралица Анна. Ролята й носи номинация за "Оскар" за най-добра поддържаща актриса през 2019 г.

През декември Лантимос каза за в. "Гардиън", че Ема Стоун е "невероятна актриса", която се интересува както от малки проекти, така и от холивудски блокбастъри.

Творческото дуо е заснело и късометражен филм и вече работи по два други проекта.

Родена през 1988 г. в Аризона, Емили Джийн Стоун - истинското й име, за първи път е коронясана от Холивуд като "съседското момиче", архетип на героинята, почерпен от всекидневието. Жанр, който сякаш пасва на нейната словоохотливост и лична история.

На съвсем ранна възраст Ема Стоун открива комедията като начин да успокои нездравословните си тревоги. На 14 години тя прави видео презентация, за да убеди родителите си да ѝ позволят да напусне гимназията и да се премести с майка си в Лос Анджелис, за да преследва кариера.

Best Actress in a Leading Role #Oscar winner Emma Stone arrives at the #VanityFair After Party. pic.twitter.com/o40fq9xo5m — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

Впоследствие Стоун съчетава прослушвания, задочно обучение и работа в пекарна за кучета. Актрисата прави пробива си на големия екран с комедии като "Супер яки" (2007) и "Земята на зомбитата" (2009).

Експлозията в кариерата на Ема Стоун идва през 2011 г. с романтични комедии като "Оглупели от любов" или "Южнячки". Уди Алън ѝ предлага роли в свои филми, докато актрисата се подвизава като приятелка на супергерои в сагата "Невероятният Спайдърмен".

По същото време Стоун печели първата си номинация за "Оскар" за ролята на бивша наркоманка и сърдита дъщеря на режисьор в "Бърдмен" (2014).

Възходът ѝ към славата обаче затвърждава мюзикълът La La Land. В своеобразна препратка към собствената ѝ кариера, актрисата играе изгряваща звезда, която е напът да завладее Холивуд.

Омъжена за комика Дейв Маккери и майка от 2021 г., Ема Стоун изглежда е в търсене на още неочаквани роли.

През 2021 г. актрисата се забавляваше като Круела в едноименния филм, проследяващ младостта на харизматичната злодейка на "Дисни", а понастоящем се появява в сериала "Проклятието" в ролята на буржоазна бяла лицемерка, която се пробва във филантропията, за да стане известна.