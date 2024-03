Режисьорът на „20 дни в Мариупол“: Бих желал никога да не бях правил този филм

Ф илмът „20 дни в Мариупол“ на режисьора Мстислав Чернов, разтърсващ разказ от първо лице за първите дни от нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., спечели „Оскар“ за най-добър документален филм, съобщават световните осведомителни агенции.

Филмът е съвместна продукция на Асошиейтед прес и програмата „Фронтлайн“ на Пи Би Ес - северноамерикански обществен оператор и нетърговска, безплатна телевизионна мрежа.

Статуетките бяха връчени на Чернов, продуцента и монтажист Мишел Мизнер и продуцента Рейни Аронсън-Рат. „Оскар“-ът и номинацията са първи както за Чернов, видеожурналист от АП, така и за 178-годишната новинарска организация. Това е третата номинация и първата победа за програмата „Фронтлайн“.

Чернов, фотографът Евгений Малолетка и продуцентът Василиса Степаненко пристигат час преди Русия да започне да бомбардира пристанищния град. Две седмици по-късно те са последните журналисти, работещи за международна медиа в града, и изпращат важни репортажи към външния свят, показващи жертвите сред цивилното население от всички възрасти, изкопаването на масови гробове, бомбардирането на родилния дом и самия мащаб на разрушенията.

„Това е първият „Оскар“ в украинската история и за мен е чест“, каза развълнуваният Чернов. „Вероятно ще бъда първият режисьор на тази сцена, който ще каже, че би желал никога да не е правил този филм. Бих го разменил срещу вариант, в който Русия не напада Украйна“, допълни той.

Чернов призова Русия да прекрати агресията в Украйна. „Бих желал руснаците да освободят всички заложници, всички войници, които защитават земята си, всички цивилни, които са в техните затвори“, каза режисьорът.

„Можем да направим така, че тази историческа грешка да се поправи и истината да възтържествува, а жителите на Мариупол и тези, които са дали живота си, никога да не бъдат забравени. Защото киното формира спомени, а спомените формират историята“, каза още Чернов в речта си, която завърши с призив на родния си език: „Слава на Украйна!“

По време на отразяването на инвазията Чернов се сблъсква с доста различни реакции на присъствието на екипа на място. Някои благодарят на журналистите, че си вършат работата. Други ги наричат проститутки. Лекарите ги призовават да заснемат грозни сцени с ранени и мъртви деца, за да покажат на света какво е било извършено.

Само около 40 минути от заснетия материал достигат до света в реално време поради лошата комуникация, но когато Чернов и колегите му най-накрая успяват да си тръгнат, той решава, че трябва да направи нещо с 30-те часа, които имат на лента.

Работата на Чернов, Малолетка, Степаненко и Лори Хинант спечели награда „Пулицър“ през миналата година. Лентата им дебютира на филмовия фестивал „Сънданс“, където получи приза на публиката. След това филмът получи награди за най-добър документален филм от Гилдията на режисьорите и БАФТА.

„Оскарът“ бе спечелен в конкуренция с документалните филми „Четири дъщери" (Four Daughters), „Вечната памет" (The Eternal Memory), „Боби Вайн: Президентът на народа" (Bobi Wine: The People's President) и „Да убиеш тигър" (To Kill a Tiger).

Миналата година „Навални“, посветен на руския опозиционен лидер, който почина миналия месец, спечели наградата за най-добър документален филм.

The Last Repair Shop („Последният магазин за ремонти“) спечели „Оскар“ за най-добър късометражен документален филм. Филмът, чиито сърежисьори са Бен Праудфут и Крис Бауърс, представя занаятчиите, които поправят хиляди музикални инструменти, използвани от учениците в Лос Анджелис.

