Откриха вкаменелости на гигантски пингвини в Нова Зеландия

П алеонтолози от университета на Нова Зеландия заключиха, че вкаменелости, открити от ученици по време на обиколка по крайбрежие през 2006 г., принадлежат на неизвестен досега вид гигантски пингвини, които са живели в Нова Зеландия през олигоцена.

Въз основа на извършените реконструкции, този пингвин е имал необичайно дълги крака, поради което височината му е достигала 1,4 метра. Резултатите от изследването са публикувани в "Journal of Vertebrate Paleontology".

Учените са кръстили новия вид Kairuku waewaeroa, тъй като той е подобен на гигантските пингвини Kairuku, открити през 2012 г. в района Отаго на Южния остров, но с много по-дълги крака.

Waewaeroa означава "дълги крака" на маорски език.

Нова Зеландия е дом на най-пълния списък вкаменелости на пингвини,

чиято история датира от епохата на изчезване на динозаврите. Еволюцията на това семейство нелетящи морски птици е добре проучена, така че учените са били изключително изненадани да открият нов вид, който не е подобен на други по своята морфология.

"Този пингвин е подобен на гигантските пингвини Кайруку, но има много по-дълги крака", казва в прессъобщение ръководителят на изследването д -р Даниел Томас, преподавател по зоология в Университетското училище по естествени и изчислителни науки.

"Тези дълги крака са го направили много по-висок от другите кайруку. Когато е ходел по сушата, неговият ръст е достигал 1,4 метра. Може би това също е повлияло на скоростта на плуването му или колко дълбоко е можел да се гмурка."

