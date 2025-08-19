Хали Бери отбеляза 59-ия си рожден ден по бельо и върху патица (СНИМКИ)

Х али Бери отбеляза последната си година от 50-те по необичаен и забавен начин – по бельо.

В неделя актрисата сподели снимки, на които плува по бельо върху огромна жълта надуваема патица.

Бери, която в момента е на тропическа почивка с половинката си Ван Хънт по повод 59-ия си рожден ден, застана в няколко игриви пози – от ритане с крака във водата до пълно отпускане с напитка в ръка.

„Възползвам се максимално от облачния ден!“, написа тя в Instagram. Вместо традиционна парти-шапка, Бери носеше цветна корона, а косата ѝ беше оформена в естествени вълни.

За разлика от обичайните си оскъдни бански, този път тя избра дантелена камизола Uwila Warrior (на стойност 68 долара), комбинирана със съответстващи копринени слипове на марката (45 долара), и двете в яркия нюанс Spicy Orange.

Звездата от „Жената котка“ навърши 59 години на 14 август. Още в събота тя сподели първи кадри от празничното си бягство в Instagram и благодари на феновете: „Благодаря ви от сърце за всички красиви пожелания за рождения ден! Ще карате кола за мен и това ме кара да се чувствам толкова добре! 💋.“

Преди дни Бери също отговори на критиките на първия си съпруг Дейвид Джъстис. Бившият бейзболист призна в подкаста „All the Smoke“, че е „решил да напусне“ актрисата през 1996 г., след три години брак, защото не можел да си я представи като майка на децата му.

„Моите знания и разбиране... мъдростта ми относно връзките просто не беше огромна“, сподели той. „И така, гледам майка си, а аз съм човек от Средния Запад, така че в съзнанието си си мисля, че една съпруга по това време трябва да готви, чисти и си мисля: „Добре, ако имаме деца, това ли е жената, с която искам да изградя семейство?“

„И по това време, като младо момче, тя не готви, не чисти и всъщност не изглежда майчински настроена“, добави Джъстис.

Halle Berry takes a dip in her underwear to celebrate 59th birthday https://t.co/MDtqDSesTj pic.twitter.com/U1ClSvb94f — Page Six (@PageSix) August 18, 2025

Отговорът на Бери не закъсня – тя публикува снимки по бански от почивката си с Хънт, като написа: „Уф...! готвене, чистене и майчинство.“

Актрисата е майка на 17-годишната Нала и 11-годишния Масео. Дъщеря ѝ е от връзката с модела Габриел Обри, а синът – от брака ѝ с френския актьор Оливие Мартинес.

Бери и Мартинес сключиха брак през 2013 г., но се разделиха през 2016 г. Преди това тя беше омъжена и за музиканта Ерик Бенет (2001 – 2005).