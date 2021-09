ДНК – кодът на живота

Д езоксирибонуклеиновата киселина, по-известна със съкращението ДНК, е един от основните градивни елементи на живите организми. В нея се съдържат генетичните данни на всяка една клетъчна форма на живот.

ДНК често е сравнявана с програма или рецепта, тъй като в нея могат да бъдат открити инструкциите за конструирането на останалите клетъчни компоненти, като белтъците и молекулите на РНК (Рибонуклеинова киселина).

Нейната структура е по-нестабилна и по-лесно разрушима от тази на ДНК. Основната ѝ функция е копирането на генетична информация от ДНК и превеждането ѝ в белтъци).

ДНК е изолирана за пръв път през 1869 г. от швейцарския биолог Фридрих Мишнер.

Едва през 1943 г. обаче канадско-американски екип, включващ учените Осуалд Ейвъри, Колин Маклауд и Маклин Маккарти, доказал, че ДНК пренася генетична информация (дотогава се смятало, че тази функция изпълняват белтъците).

Структурата на ДНК пък е открита през 1953 г. от Джеймс Уотсън и Франсис Крик.

Човешкият геном беше напълно декодиран през 2003 г.

Това стана в рамките на международна изследователска програма, започнала през 1990 г. Мащабното проучване доказа, че ние споделяме 99,9 процента обща ДНК с останалите хора, т.е. това, което ни прави уникални, се крие в останалия 0,1 процент.

Всеизвестен факт е, че около 96 процента от нашата ДНК е идентична с тази на шимпанзетата и маймуните бонобо.

Но това далеч не е единственият вид, с който си приличаме. Може да ви прозвучи изненадващо, но на ниво ДНК имаме сходство от 90 процента с котките, 85 процента с мишките, 80 процента с кравите, 60 процента с кокошките и около 40 процента с… бананите.

ДНК често е наричана „молекулата на наследствеността“, но това не е коректно определение.

Парчетата ДНК, както си ги представят повечето хора, всъщност не са единични молекули. Те са двойки молекули, които се преплитат като лиани, образувайки двойна спирала.

