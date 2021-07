Съвременниците на динозаврите, които са живи и днес

П реди 65 млн. години падането на огромен метеорит предизвикало един от най-големите катаклизми в историята на Земята.

Масовото измиране на видове довело до изчезването на динозаврите – макар че, според повечето палеонтолози, някои успели да се спасят и да еволюират, превръщайки се в птици. Други същества обаче оцелели, без да се налага да се променят така драстично.

В следващите редове може да научите любопитни подробности за част от тези съвременници на динозаврите.

Крокодили

Scientists discover prehistoric giant ‘river boss’ crocodile in Australia https://t.co/nZoJ0tLOOF — The Independent (@Independent) June 14, 2021

Едва ли има други съвременни животни, които да приличат повече на динозаври от крокодилите. Те обитават нашата планета от впечатляващите 240 млн. години. През периода Креда (в края на който се случва масовото измиране на видове, довело до изчезването на динозаврите) редом с динозаврите са съществували и гигантски крокодили като саркосухите, деиносухите и дриозаврите, за които палеонтолозите отбелязват, че са били едни от най-опасните хищници в историята на Земята.

Змии

Snakes can move by forming a lasso-like loop to shimmy up a pole https://t.co/tFr4Cb3ZKS — National Geographic (@NatGeo) February 15, 2021

Крокодилите не са единствените влечуги, съвременници на динозаврите, които са живи до днес. Най-старите вкаменелости на змии, познати на науката, са на възраст 140 – 167 млн. години.

Въпросът за техния произход е обект на разгорещени спорове. Някои учени смятат, че техни прародители са мозазаврите – водни влечуги, които на свой ред произлизат от вараноподобни гущери.

Друга теория гласи, че змиите са се развили от гущери, развили умението да се заравят под земята. В хода на еволюцията, тези видове загубили крайниците си, за да могат по-лесно да се заравят.

Хлебарки

A common cockroach species is becoming essentially immune to pesticides, researchers say. https://t.co/XnfWIVgsGb — ABC News (@ABC) July 6, 2019

По време на периода Карбон (359 – 299 млн. г. пр. Хр.) хлебарките са един от най-разпространените видове на Земята. Те са били около два пъти по-големи от днешните хлебарки.

Изумителното е, че тези насекоми са преживели няколко масови измирания – включително това между периодите Перм и Триас, когато изчезват близо 90 процента от всички видове на нашата планета.

С оглед на историята на хлебарките не е никак изненадващо, че според много хора те биха оцелели дори и след ядрен взрив – нещо, което не е истина, макар че могат да понесат десет пъти по-силна радиация от хората.

Пчели

Bees are key allies in food production🍒🍏🫐 Yet bee populations have fallen steeply over the past two decades.



EU ministers have agreed to set a goal to protect honey bees🐝Find out more: https://t.co/LaXkOaKsFN pic.twitter.com/YoyTgHpb2b — EU Council (@EUCouncil) June 29, 2021

Тези насекоми, без чиято помощ огромен брой съвременни растения биха изчезнали, се появили през периода Креда. Те произлизат от хищни оси, хранели се с други насекоми.

Предполага се, че историята на пчелите започва относително по същото време, когато на Земята се появили и първите цъфтящи растения. Тъй като са открити много малко фосили на пчели, еволюцията им до голяма степен е обвита в мистерия.

Смята се, че голямото измиране на видове в края на Креда намалило рязко техния брой, но те все пак успели да оцелеят.

Акули

At over 440 million years old, sharks have evolved to be apex predators. #Sharkfest continues on National Geographic and @DisneyPlus! pic.twitter.com/X4tcylm7dH — National Geographic (@NatGeo) July 16, 2021

Акулите са едни от най-уникалните същества, обитаващи нашата планета. Те са се появили за пръв път преди близо 450 млн. години.

Това означава, че акулите не само са по-стари от динозаврите, но и са успели да преживеят четири от петте масови измирания в историята на нашата планета. През периода Креда, когато динозаврите били властелини на Земята, акулите често ставали жертви на опасни хищници като Спинозаврите, но след това броят им постепенно започнал да се увеличава.

Вероятно най-известният вид праисторически акули е Мегалодонът – истинско чудовище, достигащо дължина от близо 20 м. и тежащо около 60 тона. За наше щастие, тези огромни хищници са изчезнали преди 2 млн. години.

Мечоопашати раци

Horseshoe crabs—bizarre, ancient aquatic critters—are actually part of the arachnid family tree, a study finds https://t.co/lTyGk4Mkps — National Geographic (@NatGeo) March 1, 2019

Това едро членестоного, известно и с имената мечоносец и подковообразен рак, еволюира изключително бавно. Неслучайно е наричано живо изкопаемо – на практика, то изглежда по почти същия начин както преди 250 – 300 млн. години. Също както акулите, тези раци са преживели няколко масови измирания.

Любопитна подробност за тях е, че те не принадлежат към клас Ракообразни както останалите раци, а към отделен клас – Xiphosura. По тази причина тези членестоноги са най-близки от таксономична гледна точка до организмите от клас Паякообразни (като паяци и скорпиони).

Морски звезди

Warming oceans may be choking off oxygen to starfish, causing them to 'drown.' https://t.co/AtlttKjwZo — NBC News (@NBCNews) January 8, 2021

Появили се преди цели 480 млн. години, морските звезди днес обитават дъната на всички океани – от Екватора до полярните области. Освен това, те се срещат на различна дълбочина – от крайбрежните райони до 6 км. под повърхността.

Още от дълбока древност, морските звезди имат по пет лъча, с помощта на които се придвижват. Всеки знае, че ако един от тях бъде откъснат, на негово място израства нов. По-малко известен факт е, че от откъснат лъч може се възстанови цяла морска звезда.

Хатерии

Watch a tuatara, an ancient reptile that went extinct everywhere except for New Zealand 70 million years ago, hatch. https://t.co/IpSq3wpS8m pic.twitter.com/GEOfJHXp8t — ABC News (@ABC) February 25, 2017

В наши дни тези влечуги могат да бъдат забелязани единствено на някои малки острови около Нова Зеландия. Хатериите са се появили преди около 220 млн. години и са единствените оцелели до днес представители на разред Клюноглави. Намерените кости от тези същества показват, че до около 950 г. пр. Хр. те са били широко разпространени.

За изтребването им първоначално допринесли маорите, а след това и пристигналите на територията на Нова Зеландия европейци. Към края да 19 в. хатериите изчезнали от двата големи острова – Северния и Южния.

