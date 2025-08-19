Любопитно

Динозаври и спомени от минали животи в осмата седмица на „Великият понеделник“

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

19 август 2025, 12:35
Динозаври и спомени от минали животи в осмата седмица на „Великият понеделник“
О смата седмица на емблематичната кампания на KINO NOVA „Великият понеделник“ ще предложи нови две вълнуващи ленти – за среща с отдавна изчезнали видове и пътуване в минали животи. Новите филми, които ще се борят за зрителската любов, са приключението „Изгубеният свят: Джурасик парк“ или футуристичният екшън „Безкрайните“. Този от тях, който получи повече гласове на сайта - https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник (25 август) от 21:00 ч. по KINO NOVA. 

Първото предложение за седмицата идва от режисьора Стивън Спилбърг – „Изгубеният свят: Джурасик парк“. След случилото се в първия по рода си праисторически парк хората са осъзнали, че не могат да съжителстват с динозаврите. Това обаче не се отнася за Питър Лъдлоу (Арлис Хауърд) – племенника на създателя на „Джурасик парк“ Джон Хамънд (Ричард Атънбъро), който е решен да доведе на сушата всички видове от експерименталния остров. Джон се нуждае от помощта на своя верен приятел – учения Иан Малкълм (Джеф Голдблум), за да осуети тези планове. С какви хищници и амбиции ще бъде принуден да се пребори? 

Марк Уолбърг ще открие един нов и изненадващ свят във втория филм, за който зрителите могат да гласуват – „Безкрайните“. Той ще влезе в ролята на Евън Майкълс, който започва да се съмнява в здравия си разум, след като осъзнава, че има спомени от случки, които не е преживял. Евън подозира, че има халюцинации. Докато опитва да разбере какво се случва, той ще открие, че има и други хора с неговите „симптоми“. Всички те изживяват пореден, а не първи живот и помнят всичко от миналото. Това ги прави почти безсмъртни. Какво обаче ги заплашва? 

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник” - https://greatmonday.bg. На 25 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в осмата седмица на кампанията. По традиция всички, които участват в гласуването, ще могат да спечелят брандирани подаръци, а в края на кампанията един от всички тях ще получи голямата награда – безжична колонка от ново поколение, с която гледането на любимите филми ще се превърне в още по-впечатляващо изживяване.     

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA. 

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA

Източник: „Великият понеделник“    
