Как са го правили динозаврите

Д инозаврите най-вероятно са правили секс, за да се възпроизведат, но как се е случвало това - с вплетени вратове или пък с увити опашки с шипове - все още не е ясно.

До този момент не е открита нито една вкаменелост на динозаври, преплетени в този романтичен акт.

Единствените известни гръбначни животни, на които са открити останките в момент на интимен акт, са костенурки на 47 милиона години, като са намерени прилепени една в друга откъм гениталиите си.

Също така от намерените кости на динозаврите не може лесно да се определи дали динозавърът е от мъжки или от женски пол.

Сексуални различия

Много от животинските видове имат външни белези за разликите между половете. Но такива характеристики при изчезналите видове е много трудно да бъдат определени.

Въпреки по-ранните твърдения, че женските тиранозаври са били по-големи от мъжките, днес тези констатации се смятат за неубедителни. Към днешна дата разликите в анатомията на динозаврите могат да определят дали става въпрос за млад или стар индивид, дали са два различни вида динозаври или просто някакви други неща, които нямат нищо общо със секса.

Праисторическа любовна игра

В Дакота, Колорадо, САЩ съществуват скали на 100 милиона години. Върху някои от тях са открити над 60 различни драскотини.

Според геолозите, тези "ожулвания" са доказателство за праисторическа любовна игра, която наподобява чифтосването на днешните птици, казват учените.

Смята се, че мястото, открито в Колорадо, се е използвало за любовната игра, а после динозаврите са гнездили някъде близо в този район, както правят птиците днес.

Дино секс

Докато повечето бозайници имат няколко броя органи за различните телесни функции, много други животни, включително птиците и влечугите - имат едно такова място - клоака.

Голямата "улика" за разкриване пола на динозаврите, бе разкрита тази година от палеонтолозите от Университета в Бристол и от Университета в Масачузетс, които са открили клоака при динозавър, който принадлежи към семейството на пситакозаврите.

Повечето птици се чифтосват чрез "клоакална целувка", а някои палеонтолози предполагат, че това е бил начинът, по който и динозаврите са се размножавали.

