Древна и гигантска: Какво представлява звездата на “Барбенхаймер”

С транна звезда в Млечния път разкрива подписа на уникална експлозия на гигантска звезда, която някога е съществувала преди милиарди години в ерата на космическата зора.

Химическият състав на съществуващата звезда, известна като J0931+0038, е толкова странен, че може да бъде съставен само от остатъците от огромна звезда, една с маса поне 50 пъти по-голяма от Слънцето, която е създала елементите, преди да се превърне в супернова.

А това е още по-странно. Според теорията толкова масивна звезда би трябвало да се е превърнала директно в черна дупка.

„Никога не сме виждали нещо подобно Каквото и да се е случило, трябва да е било невероятно. Нарекохме предшественика на свръхновата звездата на “Барбенхаймер“ заради неговия грандиозен нуклеосинтез“, казва астрономът Алекс Джи от Чикагския университет и Sloan Digital Sky Survey (SDSS), който ръководи изследването.

Производството на повечето елементи във Вселената се извършва от звездите. След Големия взрив преди 13,8 милиарда години, когато всичко се охлади достатъчно, за да се образуват атоми, пространството беше изпълнено от водород и малко хелий. Това е материалът, от който са се родили първите звезди, съобщава Science Alert.

Но звездите са основно фабрики за елементи, с няколко различни метода за създаване на нови материали в процес, известен като нуклеосинтеза. Те се захранват от процеса на синтез, който протича в техните ядра, разбивайки атомите заедно, за да образуват по-тежки елементи. Това обаче спира до желязото; претопяването на желязо в нещо по-тежко използва повече енергия, отколкото създава.

Докато звездата експлодира, в изключително енергийната среда на свръхновата се създават по-тежки елементи. В допълнение към продуктите на синтеза, тези елементи се изхвърлят в космоса, където се включват в следващите поколения звезди.

Химическото изобилие в звездите може да ни разкаже много за собствената им история. Звездите, родени по-скоро, например, имат по-голямо изобилие от елементи, по-тежки от хелия, което е удобен инструмент за определяне на възрастта на звездата. И различните елементи могат да ни разкажат за звездите, които са дошли преди – тези, в които по-тежките елементи първоначално са били изковани.

J0931+0038 е червена гигантска звезда с ниска маса, която виси в приблизително сферичната област на пространството, която обхваща диска на Млечния път, известен като галактическия ореол. Много стари, странни звезди могат да бъдат намерени в галактическия ореол, така че астрономите често търсят там улики за ранната Вселена.

J0931+0038 е заснет за първи път от SDSS през 1999 г. Едва през 2019 г. последващи действия уловиха пълния спектър от светлина от звездата – ключът към идентифицирането на нейния химичен състав, тъй като различни елементи поглъщат и преизлъчват светлина при определени дължини на вълната.

