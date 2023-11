У чени откриха най-старата черна дупка, образувана само 470 милиона години след Големия взрив, съобщава АП.

Scientists have discovered the oldest black hole yet, a cosmic beast formed a mere 470 million years after the Big Bang. https://t.co/15l3ZjqwLq

Откритието, публикувано в понеделник в „Нейчър Астрономи“, потвърждава досегашните теории, според които свръхмасивни черни дупки са съществували в зората на Вселената. Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА и рентгеновата обсерватория „Чандра“ се обединиха, за да направят наблюденията.

Като се има предвид, че Вселената е на 13,7 милиарда години, възрастта на тази черна дупка възлиза на 13,2 милиарда години.

Scientists have discovered the oldest black hole yet, formed a mere 470 million years after the Big Bang.



The findings, published Monday, confirm what until now were theories that supermassive black holes existed at the dawn of the universe.https://t.co/dYJDybnO8Z