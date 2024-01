"Зеленото чудовище" се движи към нас със скорост 2 500 километра в секунда

"Зеленото чудовище" се движи към Земята със скорост 2 500 километра в секунда, но без паника, ето защо:

Заснета на изображения от космическия телескоп “Джеймс Уеб”, странна особеност на остатъка от свръхнова "Касиопея А", наречена "Зеленото чудовище", беше разкрита като изградена от материал, съществувал преди експлозията.

Екип от астрономи е установил, че тя е съставена от концентрирани нишки газ в по-широки листове, които се различават от останалата част от остатъка, тъй като в тях липсват характерни елементи, получени при смъртта на големи звезди.

Преди почти 12 000 години звезда избухва в ръкава Персей на Млечния път. Тъй като звездата е била на 11 000 светлинни години от нас, светлината е достигнала до нас едва през 90-те години на XIX век. Съществува известно недоумение, защо астрономите, радващи се на своите новоизмислени телескопични играчки, не са регистрирали светлината ѝ. Въпреки това, след откриването на радиоизлъчването от последиците, са положени много усилия, за да се компенсира това - дори е построен телескоп само, за да се изучава "Касиопея А".

Неизбежно “Джеймс Уеб” откри нещо, което не е било виждано досега. Въпросната особеност всъщност не е зелена, тъй като “Джеймс Уеб” не може да улавя толкова къси дължини на вълните. Това обаче е цветът, определен за дължината на вълната, в която светят нишките.

Само въз основа на наблюденията на “Джеймс Уеб” астрономите не могат да разберат, каква е природата на "Зеленото чудовище". Местоположението му подсказва, че то е изхвърлено, но други аспекти подсказват, че то може да е съставено от материал, който е заобикалял звездата, преди тя да експлодира. Друг анализ на “Джеймс Уеб”, проведен по-късно през годината показа нови характеристики на "Касиопея А", но не дава отговор на първоначалния въпрос.

Сега рентгеновата обсерватория "Чандра" се притече на помощ на “Джеймс Уеб”.

"Вече подозирахме, че "Зеленото чудовище" е създадено от взривна вълна от експлодирала звезда, която се е ударила в заобикалящия я материал", казва д-р Яко Винк от Амстердамския университет в изявление.

Unveiling new insights: We're unraveling the mystery of the "Green Monster" in Cassiopeia A's debris field, thanks to data from Chandra and @NASAWebb. This cosmic collaboration showcases the power of technology to provide new perspective into the star's explosion and its remains.… pic.twitter.com/Y0Yc76AOXx