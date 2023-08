Какъв е шансът черна дупка да "изяде" Вселената

Ч ерните дупки са известни с огромната си гравитация - те могат да поглъщат звезди, планети и дори други черни дупки.

Но може ли черна дупка да погълне цялата Вселена, парче по парче?

Накратко, не. Няма начин черна дупка да „изяде“ Вселената или дори цяла галактика, според НАСА. Ето защо.

Черните дупки са били масивни звезди, които се сриват обратно в себе си и стават изключително плътни - толкова много, че дори светлината не може да им избяга. „Идеята, че черна дупка може да погълне Вселената, се основава на погрешното схващане, че те работят като вакуум, всмуквайки пространство към себе си“, каза Гаурав Кана, физик, изучаващ черните дупки в университета на Роуд Айлънд. „Но това не е така.“

„Те поглъщат само неща, които са изключително близо до тях“, каза Кана. „Всъщност черните дупки могат да поглъщат само обекти, които са попаднали в техния „хоризонт на събитията“ – точката близо до черната дупка, от която няма връщане назад.“

"Например, хоризонтът на събитията за черна дупка с масата колкото тази на слънцето ще се простира само на 3 километра. За черна дупка с масата на Земята, хоризонтът на събитията би бил само няколко сантиметра, с размера на палеца ви", допълни Кана.

Гравитацията на дадена черна дупка оказва влияние върху околните звезди и планети - може да ги накара да се движат в орбита около нея, както прави черната дупка в центъра на Млечния път, но без да ги поглъща.

Професорът по астрономия от университета в Йорк Пол Дилейни даде следния пример в статията си за уебсайта на университета: „Ако нашето собствено слънце (по чудо) се трансформира в черна дупка със същата маса, за нашата планета нямаше да има никаква промяна в гравитационната сила, с която слънцето въздейства върху нея и щеше да продължи в същата орбита", каза той. „Разбира се, ще стане много тъмно и много студено, но гравитацията на черната дупка няма да бъде проблем за нашата планета.“

