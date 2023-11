„Звездни вампири“: Някои от най-ярките светлини в галактиката може да не са това, което изглеждат

"Звездните вампири" може да дебнат в космоса по възможно най-ироничния начин – като крият доказателства за убийствата си посред бял ден. Нещо повече, точно както Дракула е имал дяволски асистент, тези изтощаващи живота звезди може да получават малко помощ от друг близък обект.

Проучване на някои от най-ярките, най-горещи звезди в Млечния път предполага, че теоретизирани двойни системи, състоящи се от бързо въртяща се звезда, захранваща се от спътник, всъщност може да са тройни системи, с изцедена обвивка на една звезда, която се крие в блясъка на по-голямата звезда и втори спътник, дебнещ наблизо.

Новото откритие предполага, че такива системи с три звезди може да са много по-често срещани, отколкото учените са предполагали.

The runaway straggler. Artist's impression of a vampire star and its victim. pic.twitter.com/tWtXjq4k29