Т ърсенето на най-студеното място във Вселената повдига очевиден въпрос. Оказва се, че отговорът зависи от тълкуването на темата, посочват експерти.

Логично е да си зададем въпроса кое е най-горещото място във Вселената, това ни помага да разкрием научният сайт IFL Science.

Необходими са забележителни условия, за да може нещо естествено да се охлади под температурата на радиационния фон, останал от Големия взрив, поради което до 1995 г. не открихме пример за това. От друга страна, всички видове астрономически събития са свързани с интензивно отделяне на топлина, която бързо се разсейва в околното пространство, посочват учени.

Какво представляват квазарите – едни от най-древните и далечни обекти, познати на астрономите?

Свръхновите са най-известният пример. Съществува несигурност по отношение на това колко горещи са те, защото почти винаги виждаме свръхновите едва след като са се взривили. Въпреки това комбинацията от директни наблюдения на по-късен етап от процеса и моделиране води до оценки от около 100 милиарда °C дори при звезди с по-ниска маса в диапазона на свръхновите.

Това е 6000 пъти повече от температурата в ядрото на Слънцето, така че е справедливо да се каже, че заобикалящата ни среда е напълно затъмнена. Наистина, необходима е температура от около един милиард келвина, за да се инициира свръхнова.

Това обаче се отнася само за обикновена свръхнова с колапс на ядрото - такава, която дори не създава черна дупка, а оставя след себе си неутронна звезда. По-големите събития, при които се образуват черни дупки, би трябвало да са още по-горещи - докато хиперновите освобождават от 10 до 100 пъти повече енергия от типичната свръхнова, то килотоновите, при които се сблъскват неутронни звезди, се оценяват на 800 милиарда келвина.

Scientists found out where the hottest place in the universe is - https://t.co/1e03Xs8zyO pic.twitter.com/0l4mSLDLwk