“Бомба със закъснител”: САЩ са нападнати от ... растения

Н яколко вида инвазивни растения заразяват тревни площи в САЩ и създават хаос за местната екология.

Много от тези видове са способни да останат латентни в продължение на десетилетия, след като бъдат въведени в нова среда, преди внезапно да се събудят и бързо да се разширят, според нова статия, публикувана в списанието Nature Ecology and Evolution.

Едно от тези инвазивни растения е обикновеният тревен плевел (Plantago lanceolata), известен също като зърнастец живовляк, който има един от най-дългите периоди на латентност в САЩ - до 177 години.

Срещу "смъртните случаи" на животни и растения

Изследователите открили, че от 5700 инвазивни растения по света, почти една трета са имали невероятно дълги закъснения между момента, в който са били въведени в даден район, и момента, в който са се разпространили в него: установено е, че средното забавяне е 40 години.

“Колкото по-дълго е в латентно състояние, по-вероятно е да го игнорираме. Тази латентност им позволява да бъдат пренебрегнати, което допринася за евентуалното им появяване като сериозна инвазивна заплаха. Те са като инвазивни бомби със закъснител“, казва в изявление авторът на изследването Мохсен Месгаран, асистент в катедрата по растителни науки в UC Davis.

