Вследствие на климатичните промени: "Божието цвете" изчезва от планинските райони на Тайван

В еликолепният вид орхидея, известен на местното население Цу като "Божието цвете", бързо изчезва от планинските диви райони на Тайван. Подобно на съдбата на безброй други цъфтящи растения по света, някои подозират, че основният заподозрян е изменението на климата.

Известно още като орхидея дендробиум, растението се отличава с яркожълт цвят с наситен оранжева тичинка. Някога то се е срещало в изобилие в Тайван, но сега Цу са принудени да ходят все по-навътре в планинските гори, които се намират близо до град Алишан, за да намерят цветето, съобщава BBC.

Цветето играе важна роля в културата и духовните вярвания на Цу, което прави очевидната му гибел още по-болезнена.

"Моето племе трябва да притежава божественото цвете, то е част от нашите церемонии. В противен случай Бог няма да може да ни намери", казва племенният старейшина Гао Дешенг пред BBC.

Орхидеята е тясно свързана и с бога на войната на племето Цу. Ан Сяо-Мин, друг представител на рода, обяснява: "Говори се, че божественото цвете обгражда местообитанието на това божество."

