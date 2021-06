Е косистемите по света са изправени пред редица заплахи, като за една от тях се говори относително рядко, но въпреки това е много сериозна. Става въпрос за т. нар. инвазивни видове – животни или растения, които не са естествено разпространени в даден район, но по един или друг начин са изкуствено пренесени там. В редица случаи, тези видове променят драстично местната флора и фауна. Например, комарите разпространяват опасни болести. Котките убиват птици и някои малки бозайници. Много насекоми се хранят със земеделски култури или листата на дървета. Щетите, които инвазивните видове нанасят, са огромни. Ново изследване, извършено от международен екип учени, разкрива, че в периода 1970 – 2017 г. въпросните поражения възлизат на близо 1,3 трилиона долара.

Perspective: Florida is full of invasive species. They’re coming for the rest of us. https://t.co/o9tuwWTljB

„С извършеното от нас проучване се надяваме да повишим осведомеността на хората по тази тема“, отбелязва биогеографът от Френския национален природонаучен музей Борис Лерой. Той е посветил живота си на изучаването на начина, по който животинските и растителните видове се разпространяват в различни райони на планетата и е един от водещите автори на проучването. Въпреки че проблемът с инвазивните видове не е от вчера, много хора не знаят абсолютно нищо за пораженията, които те нанасят на екосистемите, добавя Лерой. За да хвърлят повече светлина върху тази тема, той и екипът му се заели да изготвят подробен анализ, използвайки над 1300 научни публикации. Експертите също така създали компютърен модел, с помощта на който изчислили дългосрочните щети, които нанасят опасните нашественици.

В проучването учените обърнали специално внимание и на разходите за справяне с разпространението на инвазивните видове. Те установили нещо много интересно: нанесените щети в изследвания период възлизат на около 892 млрд. долара, докато средствата, похарчени за превенция и контрол, са значително по-малко – близо 66 милиарда долара. Освен това, експертите се натъкнали и на една притеснителна тенденция – размерът на пораженията от 1970 г. насам се е удвоявал приблизително на всеки шест години. Показателен е фактът, че през 2017 г. щетите са в размер на рекордните 162,7 млрд. долара.

Редица инвазивни видове достигат нови места с товарни кораби или самолети. По тази причина стриктното инспектиране на товари и постоянното наблюдение за нови вредители може да допринесе за значителното намаляване на пораженията, смята екологът Хелън Рой. „Това е много по-евтин вариант, отколкото да се чака видът да се разпространи в даден район и чак тогава да се вземат някакви мерки“, добавя тя. Рой работи в британския център за екология и хидрология в Уолингфорд и не е сред авторите на проучването.

Друга причина за разпространяването на инвазивни видове, която често бива подценявана, е нелегалната търговия с домашни любимци. Хората често си купуват екзотични животни, без да осъзнават какви могат да бъдат последствията. Някои от тях живеят по над 20 години, а отглеждането им е скъпо, сложно и в редица случаи рисково занимание. По данни на властите в САЩ, от 1990 г. насам най-малко 300 души са били нападнати от екзотични домашни любимци на територията на страната.

More than 500 Asian giant hornets have been collected from the first known nest of the invasive species in the United States, according to officials in Washington state. https://t.co/QMtutKqhtS