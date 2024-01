Учени заснеха как растение "разговаря" със свой съсед (ВИДЕО)

Н езабележимо за нас, растенията са заобиколени от фина мъгла от въздушни съединения, които използват за комуникация и защита. Подобно на миризмите, тези съединения отблъскват гладните тревопасни и предупреждават съседните растения за прииждащи нападатели.

Учените знаят за тези растителни защитни средства още от 80-те години на миналия век, като оттогава са ги открили в над 80 растителни вида. Екип от японски изследователи използва техники за визуализация в реално време, за да разкрие как растенията приемат и реагират на тези въздушни сигнали.

Знаем как растенията изпращат съобщения, но не и как ги получават

В това изследване Юри Аратани и Такуя Уемура, молекулярни биолози от Университета в Сайтама, Япония, и колегите им използват помпа за прехвърляне на съединенията, излъчвани от наранени и нападнати от насекоми растения, върху техните неповредени съседи. Те използвали флуоресцентен микроскоп, за да наблюдават какво се случва.

Гъсеници (Spodoptera litura) са били поставени върху листа, отрязани от доматени растения и арабидопсис талиана (Arabidopsis thaliana), често срещан плевел.

Изследователите са заснели реакциите на второ, неповредено, свободно от насекоми растение към тези сигнали за опасност.

Тези растения не бяха обикновени плевели: те бяха генетично променени, така че клетките им да съдържат биосензор, който флуоресцираше в зелено, когато беше засечен приток на калциеви йони. Калциевата сигнализация е нещо, което човешките клетки също използват за комуникация, съобщава Science Alert.

Екипът използва подобна техника за измерване на калциевите сигнали в миналогодишно проучване на флуоресцентни растения, когато са проучвали растение от вида срамежлива мимоза (Mimosa pudica), което бързо движи листата си в отговор на докосване, за да избегне хищници.

