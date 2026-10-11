Любопитно

Алисия на 43: Не знам дали отново ще се влюбя, научих се да обичам живота си

Певицата призна, че не е сбъднала мечтата си да има семейство като това на родителите си. В подкаста на Мон Дьо тя разказа за кризата в музиката, подкрепата на сина си Валери-младши и конфликта с Джина Стоева

Василена Василева Василена Василева

11 октомври 2026, 10:43
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„В моя случай се научих да обичам живота, какъвто ми се е случил. Всичко ми се е сбъднало, освен това да създам семейство като на родителите ми“. С тези думи певицата Алисия обобщи един от най-личните уроци, до които е стигнала през годините. В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ пред Мариян Станков - Мон Дьо тя говори откровено за увереността, самостоятелността, любовта и приемането на живота такъв, какъвто е.

Алисия разказа и за моментите, в които е обмисляла да се откаже от музиката, за ролята на сина си Валери-младши в решението ѝ да продължи, както и за отношенията си с певицата Джина Стоева.

  • Алисия: Не знам дали отново ще се влюбя

На 43 години певицата признава, че в момента не търси нова връзка. По думите ѝ животът ѝ е подреден по начин, който ѝ носи спокойствие, и тя не иска да го разклаща.

„Не знам дали ще се влюбя някога отново. Някак си така хубаво съм си наредила живота в момента. Така хубаво съм балансирала всичко около мен, че не ми се иска нещо такова да ме разклаща“, споделя тя.

Алисия признава, че дълго време е искала да създаде семейство, подобно на това, в което е израснала. Родителите ѝ са пример за отношенията, които е искала да има и в собствения си живот.

„За мен те са перфектни примери за семейство. Аз нямах този късмет“, казва певицата.

Тя разказва, че когато представата ѝ за семейство не се е осъществила, дълго се е бунтувала срещу случилото се. С времето обаче започнала да приема, че животът невинаги следва предварителните ни планове.

„Обвинявала съм се, да. Обвинявала съм се, но човек не може да избяга от съдбата“, казва тя.

По думите ѝ понякога човек прави компромиси в една връзка, но достига до граница, отвъд която не е готов да продължи, дори с цената на това да остане без желаното семейство.

  • „Не е нужно някой да ми казва колко съм специална“

През последните години Алисия е придобила по-голяма увереност и е променила начина, по който гледа на себе си и на отношенията си с другите.

„Може би тогава все още си мислех, че мъжът е този, който определя жената. До някаква степен или може би до голяма степен. Мога сама да определя себе си, истинността си. Не е нужно някой да ми казва колко съм специална. Аз сама го знам“, споделя тя.

Певицата е категорична, че жената може да постига успехи и без партньор до себе си. За нея е важно човек да не разчита единствено на чуждото одобрение, а да вярва в собствените си възможности.

Алисия определя себе си като жена с труден характер и казва, че не иска да се променя само за да бъде удобна на някого.

„Аз се харесвам така. Не искам да се смалявам и да се променям просто за да бъда удобна за някого или да се харесвам на някого“, заявява тя.

  • Синът ѝ я върнал към музиката

След 25 години на музикалната сцена Алисия преминала през период, в който започнала да се съмнява в бъдещето си като изпълнител.

Тя признава, че дълго време била свикнала почти всяка нейна песен бързо да се превръща в хит. Когато резултатите не отговорили на очакванията ѝ, започнала да се пита дали не е дошъл моментът да се оттегли от музиката.

„В един момент имах едни очаквания, пък те не се случиха по този начин. Аз имам една твърда база от хора, които харесват моята музика и винаги ме подкрепят и оценяват всичко, което правя. Но да кажем, че аз имах много завишени очаквания в тази посока“, разказва певицата.

Тя дори обмисляла да насочи повече усилия към бизнеса си с дрехи. В крайна сметка обаче осъзнала, че музиката остава неизменна част от живота ѝ.

Решаваща се оказала и реакцията на сина ѝ Валери-младши. Той ѝ казал, че песните ѝ се харесват на приятелите му и те постоянно го питат кога ще издаде нова музика.

„Аз съм човекът, който винаги му е казвал: „Няма да се отказваш, каквото и да се случи, вярвай в мечтите си“. И в следващия момент майка му, която му обяснява това цял живот, той вижда, че тя като че ли смята да се отказва от нещо, което определя като нейния живот“, споделя Алисия.

Така певицата решила да продължи, но да промени подхода си. Тя планира приблизително веднъж месечно да публикува лайв изпълнение, като редува стари и нови песни. Наред с тях ще продължи да издава и студийни записи с видеоклипове.

„Това е Алисия, която наистина ще прави каквото реши в музиката. Без значение дали е модерно или не“, казва тя.

Изпълнителката допълва, че има много песни, които не иска да оставя неиздадени, и възнамерява да даде възможност на публиката да ги чуе.

  • Алисия за конфликта с Джина Стоева: Не съм виновна за нейните неуспехи

В разговора Мон Дьо повдига и темата за отношенията между Алисия и Джина Стоева. Стоева е отправяла обвинения, че сближаването им е било продиктувано от интерес.

Алисия заявява, че не иска да говори лошо за колежката си, и обяснява, че в музикалния бизнес е нормално по-популярни изпълнители да дават сцена на по-малко известни артисти.

Тя припомня, че самата тя за първи път се е появила пред публика на участие на Тони Стораро. По-късно, когато станала по-популярна, също канела други изпълнители на свои участия, за да ги представя пред публиката.

По думите ѝ конфликтът с Джина Стоева се изострил, след като една сутрин чула обвинения, че е записала песен с Тони Стораро, въпреки че според Стоева тя трябвало да направи дует с него.

„Тони не ми дължи обяснение на мен дали има, с кого има дует. И това е било изцяло негово решение“, коментира Алисия.

Тя смята, че не бива да бъде обвинявана за решенията на други хора и за техните професионални резултати.

„Не трябва да обвиняваш другите хора за твоите неуспехи в някакъв определен момент“, казва певицата.

Въпреки конфликта Алисия подчертава, че не желае да отправя лични нападки към Стоева. Тя представя случилото се като спор за професионални решения и очаквания в музикалния бизнес.

  • „Не се отказвам от мечтите си“

Алисия определя себе си като амбициозна още от дете. Тя казва, че конкуренцията я мотивира, но отрича да изпитва нужда постоянно да доказва, че е по-добра от останалите.

Певицата разказва, че често е хвалила колежки за техни песни или видеоклипове и че успехът на друг изпълнител не е непременно заплаха за нея.

Днес тя иска да продължи да прави музика според собствените си желания, без да се съобразява единствено с тенденциите. А извън професионалните си планове изглежда е намерила нещо, което смята за също толкова важно: спокойствието да приема живота си, без да се отказва от това, което е.

Редактор: Василена Василева
Алисия певица музика любов семейство самоувереност кариера Мон Дьо Джина Стоева приемане
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