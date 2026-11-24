Г лавният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е разкрил пред борда на директорите на компанията за допълнителни извънбрачни връзки - отвъд вече широко обсъжданите в медиите - по време на дълъг разговор часове преди официално да бъде върнат на поста си, съобщава The Wall Street Journal, съобщи Forbes.

Според публикацията на неделната среща Хуанг е изразил разкаяние за поведението си, макар да не се уточнява колко точно нови връзки е признал и за кои лица става дума. В същото време членовете на борда са преценили, че действията му и липсата на пълна прозрачност са нарушили кодекса за поведение на компанията.

Nvidia CEO Jensen Huang Disclosed More Affairs To Board Before Reinstatement, Report Says https://t.co/Qt39fk4xwr https://t.co/zxnsKdDwE7 — Forbes (@Forbes) November 24, 2026

Как се стигна до неочаквания обрат?

Само дни след като подаде оставка на фона на скандала и първоначалните колебания около завръщането му, бордът на Nvidia гласува единодушно в неделя вечер за връщането на Хуанг като президент и главен изпълнителен директор. Ключова роля за този обрат е изиграл политическият натиск - президентът на САЩ Доналд Тръмп публично и частно е настоявал пред ръководството Хуанг да се върне, заявявайки, че това е в интерес както на компанията, така и на американската икономика.

Допълнителен тласък за намесата на Белия дом е дала информация от ръководството на правосъдното министерство, че основателят на Nvidia не е обект на разследване от ведомството и че няма данни за заплаха за националната сигурност. В понеделник сутринта, при пристигането си в централата в Санта Клара, Хуанг беше посрещнат от аплодисменти и възгласи на служители, а акциите на чиповия гигант отбелязаха рязък скок.