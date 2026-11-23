П ървите официални снимки от сватбата на Майли Сайръс и Макс Морандо вече са факт! 33-годишната поп звезда и 28-годишният барабанист сключиха брак на 21 ноември 2026 г. пред най-близките си роднини и приятели в Палм Спрингс.

Двойката каза заветното „Да“ в присъствието на множество знаменитости и близки край басейна на къща в Палм Спрингс, принадлежала някога на Франк Синатра, пише HELLO!

„М + М 21.11.26“, написа Майли към първите кадри от тържеството, на които позира в разкошна бяла рокля от копринен шифон с дълги ръкави и гол гръб, съчетана със свободно пусната коса, бели обувки с остър връх и едно от кучетата им.

И булката, и младоженецът бяха облечени от Антъни Вакарело за Saint Laurent, като тоалетите се оказаха едни от последните му знакови творения след обявяването на напускането му от модната къща. През годините Вакарело често се грижеше за визията на Майли, включително за последните ѝ концерти в зала „Холивуд Боул“.

„МОМИЧЕ МАНДИ!!!!!“, коментира под снимките сестра ѝ Бранди Сайръс. Един от феновете възкликна: „ТЯ Е ОМЪЖЕНА КРАЛИЦА“, друг добави: „ПОЗДРАВЛЕНИЯ M&M xxx“, а трети написа: „Това ми носи толкова много радост“.

Прочутият имот в Палм Спрингс осигури бляскав декор за празненството на младоженците с впечатляваща арка от бели цветя, оформяща пространството за церемонията. Известен като „Туин Палмс“, бившият дом на Синатра е проектиран от архитекта Е. Стюарт Уилямс през 1947 г. Първоначалната информация сочи, че на сватбата са присъствали 140 гости, а последвалият прием също е преминал под знака на инициалите „M+M“.

Колегите музиканти Макс и Майли потвърдиха годежа си през декември 2025 г., когато певицата се появи за първи път с диамантен пръстен на стойност 150 000 долара на премиерата на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис, а по-късно потвърди новината и на последвалите пресконференции.

В интервю за предаването „Добро утро, Америка“ същия месец Майли обясни, че Макс ѝ е предложил брак по време на почивка в Азия. Тя сподели: „Не е лесно да бъда изненадана, защото обичам да контролирам всяка ситуация, но тогава се бях отпуснала напълно и ви казвам, бях толкова, толкова, толкова изненадана“.

Miley Cyrus wipes away tears at the altar during Palm Springs wedding to Maxx Morando https://t.co/ufQhoFHSRX https://t.co/Ia1J5bEyAf — New York Post (@nypost) November 22, 2026

В интервю за списание „Харпърс Базар“ през 2024 г. Майли обясни, че макар възрастовата им разлика да не е голяма, той гледа на живота по различен начин от нея, предвид принадлежността му към поколението Z и факта, че тя е прекарала години под светлините на прожекторите като дете звезда, превърнало се в тийнейджърски идол.

„Той гледа на живота наистина различно от мен“, отбеляза тя. „Израснал е с лаптоп. Аз имах настолен компютър, който споделях с братята и сестрите си... Честно казано, той отгледа кучето ни по съвети от Reddit. Питах го: „Сигурен ли си, че трябва да правим това?“, а той отговаряше: „В Reddit пише еди-какво си“.“, добави тя.

Това, което тя най-много обича в него обаче, е способността му да улеснява нещата и да сваля напрежението. „Той много прилича на мен. Просто не приемаме живота твърде насериозно“, заключи певицата.