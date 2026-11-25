Правителството одобри допълнително финансиране в размер на 3 957 073 евро за физическа активност, спорт и спортно-туристически дейности на над 800 000 деца и ученици, съобщиха от Министерския съвет.

Парите са предназначени за подпомагане на подготовката и участието на децата и учениците в учебни и спортни състезания.

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Финансирането се определя за всяка бюджетна година въз основа на проекти, разработени от детските градини и училищата за организиране на спортни занимания, физическо възпитание и туристически дейности.

Целта е да се насърчи интересът на децата към спорта и да се създадат навици за редовна физическа активност.