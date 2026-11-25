Н ай-малко 490 334 руски войници са загинали от началото на войната в Украйна през 2022 г. насам, сочат данни на руската държавна статистика, анализирани от Би Би Си (BBC).

Изтеклите данни на „Росстат“ разкриват как пълномащабната инвазия в Украйна коренно е променила моделите на смъртност в Русия и показват високата цена, платена с човешки животи във война, за която Владимир Путин предполагаше, че ще продължи само дни, но вече наближава пет години.

Руската служба на Би Би Си е получила достъп до над 11 милиона записа за смъртни случаи от 2021 г. до септември 2026 г., след хакерска атака от беларуската група Cyber Partisans BY и украинската Silent Crow.

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Руската статистическа агенция призна за кибератака, но отрече да е изтекла защитена информация.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в сряда, че само руското Министерство на отбраната може официално да съобщава данни за загубите: „Предлагам никакви други данни да не се вземат предвид“. Министерството на отбраната не е публикувало официални данни за жертвите от няколко години.

Съвместно с независимото руско издание „Медиазона“ (Mediazona), руската служба на Би Би Си е сравнила данните на „Росстат“ със собствения си списък на потвърдените военни смъртни случаи, събран от открити източници от началото на инвазията, и е открила съвпадения за 90% от записите.

Военни експерти оценяват, че списъкът на Би Би Си от 290 012 загинали, съставен по официални съобщения, публикации в социалните мрежи, нови паметници и гробове, може да представлява 45–55% от реалния брой на жертвите, който би варирал между 527 295 и 644 471 души.

Кремъл крие жертвите във войната, но гробовете издават истината

Записите показват, че 65% от младежите на възраст между 18 и 24 години в Русия, загубили живота си през 2025 г., са загинали във войната. За тези на възраст 25–34 години делът е 59%. Единствено сред хората на възраст от 45 до 54 години сърдечносъдовите заболявания отнемат повече руски животи, отколкото конфликтът.

Данните разкриват и мащаба на загубите в конкретни райони на Украйна. Около 20 000 руски войници са загинали в битките за контрол над 10 украински села, чието общо предвоенно население е било 12 000 души.

По време на боевете за едно малко село, наречено Андрeевка, южно от град Бахмут в Донецка област, живота си са загубили 1122 руснаци. Преди войната там са живели 74 души.

Русия не публикува официални данни за понесените загуби от началото на войната през февруари 2022 г. А преди две години „Росстат“ спря да публикува данни за смъртните случаи от външни причини, които се използваха за оценка на мащаба на военните загуби.

The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници

Например едва 70% от установените от BBC смъртни случаи на войници от окупираните райони на Донецк и Луганск в Източна Украйна, които са се сражавали в руската армия, са били отчетени във файловете на „Росстат“.

Като цяло масивът от данни на „Росстат“ потвърждава тенденциите, които наблюдавахме при собственото си преброяване.

Украинските загуби бяха оценени за последно на около 50 000 души от президента Володимир Зеленски през юли 2026 г., но друг списък, базиран на открити източници от анонимния уебсайт UA Losses, посочва цифрата от 115 952 души.

Как стигнахме до число близо до половин милион

Базата данни на „Росстат“ не съдържа имена, но включва възраст, местоживеене, място на смъртта, както и обстоятелствата около нея.

Първо филтрирахме записите по местоположение, оставяйки само Украйна, както и руските гранични региони, в които имаше нахлувания на украинската армия.

След това идентифицирахме 425 174 записа, изрично посочващи причина за смъртта, свързана с военни действия, като експлозии или шрапнели по време на бойни операции.

Тъй като този брой може да включва цивилни, изключихме жените, както и мъжете извън възрастовата група 18–65 години. А ако някой е живял и починал в четирите украински области, окупирани от Русия, го изключихме като възможен цивилен гражданин – освен ако към записа му не е прикрепена информация за военна служба.

Русия плаща с реки от кръв за всеки метър от Украйна

Други 14 093 записа бяха идентифицирани чрез преглед на трудовата заетост, а 51 067 души са вписани в базата данни като починали въз основа на съдебно решение. Това често се случва, когато войник изчезне в зона на бойни действия за повече от шест месеца и тялото му не е открито.

Отново изключихме цивилните граждани, като отчетохме само смъртните случаи в зоните на военни действия в Украйна и Русия.

Според анализа на руската служба на Би Би Си на изтеклите файлове, през първата година от войната средната възраст на загиналите е била 34 години. До 2025 г., с навлизането на затворници и войници по договор в редиците на армията, тя се е повишила до 40 години (38 години според нашия собствен списък).

Някои от най-бедните региони на Русия в Източен Сибир поемат непропорционално голям дял от загубите. За мъжете от Тува, Бурятия и Забайкалския край вероятността да загинат във войната е от 20 до 25 пъти по-голяма, отколкото за жителите на най-големите градове Москва и Санкт Петербург.

В повечето региони разпределението на смъртните случаи въз основа на данните на „Росстат“ се различава от това в списъка на Би Би Си само с няколко десети от процента.

Най-малко 5017 чужденци са сред загиналите, сражавали се на страната на Русия, според нашия анализ на файловете на „Росстат“, включително 1031 узбеки и 720 таджики. Изключихме украинците от това преброяване, за да избегнем включването на цивилни граждани.

Това е консервативна оценка, тъй като лицата с двойно гражданство са вписани като руснаци в базата данни и няма данни за севернокорейците, загинали при отблъскването на украинското нахлуване в Русия през 2024 г.

Би Би Си идентифицира 2304 севернокорейски войници, загинали там, като анализира сателитни изображения и официални снимки на новопостроен мемориал в Пхенян.

Изтеклата руска статистика може да не е пълна, но разгледана заедно със собственото проучване на руската служба на Би Би Си, тя е показателна.

В контекста на война, която продължава четири години и 10 месеца, това са високи числа за Русия в сравнение със съветската война в Афганистан, приключила през 1989 г. В тази 10-годишна война са загинали приблизително 15 000 войници от Червената армия, а около един милион цивилни са били убити.