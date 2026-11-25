Е вропейската комисия уточни днес, че се предвижда всички държави от ЕС да участват в новия заем за Украйна от 45 милиарда евро.

Говорител на ЕК поясни на пресконференция в отговор на въпроси, че не става дума за пряк финансов принос от държавите и така техните бюджети няма да бъдат засегнати.

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Той внесе тези уточнения в отговор на въпроси, свързани с вчерашните оценки на ЕК за финансовото състояние на европейските държави и особено за България и Унгария, които изразиха намерение да не участват в осигуряването на средства за украинската отбрана.

По думите на говорителя, решението за налагане на глоба на България заради бюджетния дефицит не е политическо, а техническо и е наложено от действащото европейско законодателство.

"Когато критериите бъдат изпълнени, нямаме много пространство за действие. Следваме процедурите и обективни критерии", каза говорителят.

Той изрази очакване въпросът с новия заем за Украйна да бъде обсъден на предстоящото утре и вдругиден извънредно заседание на Европейския съвет в Брюксел.

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Говорителят отбеляза, че ЕК предвижда заемът да се изплаща от лихвите върху запорираното със санкциите на ЕС руско имущество.

"По този начин избягваме пряко фискално отражение за бюджетите на държавите от ЕС", посочи той. По неговите думи се предвижда главницата на заема да бъде покривана с лихвите по запорираните руски средства, а лихвите по заема да се изплащат от европейския бюджет.