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Н а 25 ноември Българската православна църква почита паметта на свещеномъченик Климент Римски и на Свети Климент Охридски. Българският просветител е наричан „първи епископ на български език“, а неговото дело има ключово значение за развитието на християнската просвета у нас.

Най-важното за празника:

На 25 ноември църквата почита Свети Климент Охридски и свещеномъченик Климент Римски.

Климент Охридски е един от най-видните ученици на светите братя Кирил и Методий.

През 886 г. той пристига в България заедно с други ученици на славянските първоучители.

Княз Борис I го изпраща за архиепископ в югозападните български земи със седалище в Охрид.

Светецът обучава 3500 души за нуждите на християнската просвета и подготвя много от тях за свещеници.

Кой е свети Климент Римски?

Църквата определя паметта на Свети Климент Охридски да се чества на 25 ноември – деня, в който се почита и древният светец Климент, епископ на Сердика (днешна София), а по-късно и на Рим. Според църковното предание неговите мощи били открити от свети Константин-Кирил в Херсон и пренесени в Рим. На него бил кръстен и най-видният ученик на светите братя, когато бил ръкоположен за свещеник във Вечния град.

Свети Климент Римски бил роден в знатно семейство в Рим и получил добро образование. Когато апостол Петър проповядвал в града, Климент повярвал в Христос и приел християнството. По-късно сам станал пламенен проповедник и автор на няколко съчинения.

Той ръководил църквата с голямо усърдие, но по времето на император Траян бил заточен на Кримския полуостров, близо до град Херсон. Там на шията му била завързана желязна котва и бил хвърлен в морето. Загинал през 101 г.

Свети Климент Охридски – един от най-видните ученици на Кирил и Методий

Свети Климент Охридски бил български славянин от македонските български земи. Той се присъединил към светите Кирил и Методий в Моравската им мисия и останал неотлъчно до тях по време на мисионерската им дейност в Моравия, Панония, немските земи и Рим.

След смъртта на свети Методий през 886 г. Климент пристигнал в България заедно с други ученици на славянските първоучители. По-късно княз Борис I го изпратил за архиепископ в югозападните български земи със седалище в Охрид.

Натрупал значителен опит покрай своите учители, Климент развил активна дейност като свещенослужител, учител, църковен писател и преводач. Наред с примерния си християнски живот той допринесъл за разпространението на християнската просвета и подготовката на духовници.

Наричан „първи епископ на български език“, свети Климент обучил 3500 души в своята епископска област. Много от тях по-късно ръкоположил за свещеници, с което поставил основите на широка просветна и духовна дейност.

Светецът се упокоил в дълбока старост през 916 г. Още приживе бил почитан от мнозина, а след смъртта му бил признат за един от първите български светци.

Делото на Свети Климент Охридски остава свързано с развитието на книжовността, образованието и християнската култура в средновековна България.

Имен ден празнуват всички, носещи имената Климент и Климентина. От латински името Климент (латинското clemens) означава милостив.