У краинският президент Володимир Зеленски и унгарският министър-председател Петер Мадяр се изправиха един срещу друг в приятелски волейболен мач в гимназия в украинската Закарпатска област във вторник - район, който отдавна е източник на напрежение между Киев и Будапеща.

Мадяр пристигна в Украйна на посещение, което самият той нарече "историческо", давайки сигнал за затопляне на двустранните отношения между двете страни след смяната на правителството в Будапеща през април.

Като част от визитата двамата лидери разгледаха гимназия с преподаване на унгарски език в югозападния град Берегово, важен център на унгарската култура в Украйна.

A bit of volleyball with the President of Ukraine, @ZelenskyyUa, and Hungarian students at the Kossuth Lajos Lyceum in Beregszász, which celebrates its 125th anniversary next year.❤️🤍💚 https://t.co/4M39l40IbQ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 24, 2026

„Бърза игра“

Там двамата лидери се присъединиха към учениците за приятелски волейболен мач, като играха в противникови отбори. Видеоклипове, публикувани в профилите на Мадяр в социалните мрежи, показаха моменти от играта, в която и двамата държавници влязоха със състезателен хъс.

„Бърза игра на волейбол с президента на Украйна и унгарски ученици в лицея „Лайош Кошут“ в Берегово, който догодина ще отпразнува своята 125-годишнина“, написа Мадяр в публикация във Facebook.

Закарпатието е дом на около 100 000 етнически унгарци, чието третиране е чест повод за търкания между Киев и Будапеща.

WATCH: Zelensky and Hungarian Prime Minister Péter Magyar played volleyball in Zakarpattia. https://t.co/L9oWcw2LCH — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Права на малцинствата

Унгария отдавна обвинява Украйна в ограничаване на правата на унгарското малцинство, по-специално чрез закони, които лимитираха обучението на малцинствени езици след началното училище и наложиха задължителната употреба на украински език в обществения живот.

В ход, приветстван от Будапеща, миналия месец украинският парламент прие законодателство, разширяващо правото на унгарскоезичните граждани и други малцинства да получават образование на родния си език.

Впоследствие правителството на Мадяр оттегли възраженията си срещу започването на преговори на Украйна с ЕС относно стандартите за вътрешния пазар и конкурентоспособността - две от областите на политиката, в които Киев трябва да приведе законодателството си в съответствие с правилата на ЕС, за да се присъедини към блока.

Откакто встъпи в длъжност през април, Мадяр възприе по-малко конфронтационна позиция спрямо Киев в сравнение с проруски настроения си предшественик Виктор Орбан, като се стреми да възстанови връзките, докато продължава да настоява за защита на унгарското малцинство в Украйна.