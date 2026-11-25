Камарата отличи управителя на Българската народна банка за изключителния му принос към подготовката за въвеждането на еврото и присъединяването на България към еврозоната

„Асарел-Медет“, Кока-Кола България и Кока-Кола ХБК, ДПМ Металс, Главболгарстрой Холдинг, Мастъркард и Филип Морис България получиха отличия за подкрепата си за отбелязването на 30-годишнината на Камарата през 2025 г

Камарата отличи и най-активните си членове през изминалата година в няколко категории

Димитър Радев, управител на Българската народна банка (БНБ), получи специалната награда AmChampion на Американска търговска камара в България (АТК). Камарата го отличи за изключителния му принос към подготовката за въвеждането на еврото и присъединяването на страната към еврозоната. Церемонията по връчването на наградите AmChampion се състоя на 24 ноември 2026 г. в Sofia Event Center по време на традиционната Благотворителна вечеря на Камарата по случай Деня на благодарността.

„Димитър Радев имаше ключова роля в подготовката на България за въвеждането на еврото. С тази награда изразяваме уважението си към неговия професионализъм и последователност през годините на подготовка. Присъединяването към еврозоната е успех за всички българи и ще продължим да оценяваме значението му и занапред. Димитър Радев има основна заслуга за този успех“, каза Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК, преди Томи Вер Елст, президент на Камарата, да връчи наградата на управителя на БНБ.

Източник: AmCham Bulgaria

„Приемам наградата от името на всички, които помогнаха на България да направи тази историческа стъпка. Присъединяването към еврозоната беше добре подготвено и напълно заслужено. Във времена на несигурност и глобално напрежение членството в еврозоната прави страната ни по-сигурна и по-малко уязвима към външни сътресения“, каза Димитър Радев при получаването на отличието. Той благодари на Американска търговска камара и нейните членове за партньорството и за ролята им в изграждането на международните делови връзки на България.

Източник: AmCham Bulgaria

Отличени компании

На церемонията АТК връчи отличия и на „Асарел-Медет“, Кока-Кола България и Кока-Кола ХБК, ДПМ Металс, Главболгарстрой Холдинг, Мастъркард и Филип Морис България за подкрепата им за отбелязването на 30-годишнината на АТК през 2025 г.

Камарата награди и най-активните си членове през изминалата година по категории:

– „Малки и средни компании“ - Адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючюков и Величков“

– "Корпорации" - Мото Пфое

– "Големи корпорации" - IBM Bulgaria

От 2023 г. Американската търговска камара в България отличава и личности с принос за подобряването на инвестиционния климат и бизнес средата и за утвърждаването на България на международните пазари.

Първият носител на отличието е Митко Василев, дългогодишен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. През 2024 г. Оливие Маркет бе отличен за приноса си към развитието на Американска търговска камара в България и утвърждаването ѝ сред водещите бизнес асоциации у нас. По-рано през 2026 г. наградата AmChampion бе връчена на Нанси Шилър, дългогодишен президент и главен изпълнителен директор на фондация „Америка за България“.

Победителите по категории

„Американска търговска камара в България е това, което нашите членове искат тя да бъде – активна, съдържателна, конструктивна бизнес-асоциация, която е партньор и коректив на институциите. Тя е и платформата за бизнес, за идеи и за растеж. Благодарение на знанията, усилията и контактите на нашите членове, ние съумяваме да веем както знамената на САЩ и България в опита ни да развиваме икономическите и бизнес връзки по между двете икономики, но и да сме тези, които отстояват принципите на пазарната икономика, на предприемачеството, на върховенството на закона и на прозрачността. Това няма да бъде възможност без подкрепата и приноса на нашите членове. Тези награди са признание за това, но те са и вдъхновение за всички други наши членове.» – сподели пред гостите Иван Михайлов.

Категория „Малки и средни предприятия“ - Адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючюков и Величков“

В тази категория членуват 160 компании, като номинирани са Адвокатско дружество „Боянов § Ко“, Адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючюков и Величков“ (победител през 2025, 2024 г.), Ейч Ар Кансълтинг Партнърс (победител през 2020 и 2021 г. и с шест номинации) и Syscom Engineering.

Категория „Корпоративни членове“ – Мото Пфое

В тази категория членуват 82 компании, като останалите номинирани са: Фондация „Америка за България“, Healen – Integrated Healthcare, Мото-Пфое България, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ (победител през 2025 г.)

Категория „Големи корпорации“ – IBM Bulgaria

В тази категория членуват общо 121 компании, като останалите номинирани са: ДПМ Металс, EY България, IBM България, ING Bank България, Мерк, Шарп и Доум България (MSD Bulgaria).

За Наградите AmChampion

Идеята за наградите датира от 2019 г. и е част от ползите за членовете на АТК.

Целите на наградите включват публично признание на най-активните и ангажираните от членовете за предходна година. Наградите са за общността в Камарата и по този начин инициативата фокусира вниманието върху онези членове, които са били най-активни в дейностите й. Оценяването е основано на анализ на представянето в различните направления на активност, които всички членове разполагат. така въз основа на стабилни критерии и достоверни данни, наградите изразяват благодарността на Камарата към всички членове.

Нещо повече, наградите подчертават множеството възможности, които нашата бизнес-платформа предоставя за дейности към общността ни и към българската икономика. Разбира се, подобен проект увеличава разпознаваемостта на Американска търговска камара в България и удовлетвореността на членовете.