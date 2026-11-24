Н а 24 ноември православната църква отбелязва деня на Света великомъченица Екатерина - една от най-почитаните жени-светици в християнския свят. Денят съчетава силна духовна символика, богато народно наследство и традиции, останали живи в българската култура.

Света Екатерина живяла през IV век в египетския град Александрия, където произхождала от знатно семейство и се отличавала с необикновената си ученост - познавала философия, медицина, реторика, астрономия, както и езическата и християнската литература. При жестоките гонения на император Максимин срещу християните тя смело се противопоставила на езическите жреци и владетеля, като според преданието с мъдростта си оборила най-големите философи на империята и накарала мнозина от тях да приемат християнството. Заради непоколебимата си вяра била подложена на изтезания - сред които прословутото „Екатеринино колело“ с остриета, което според легендата се разпаднало след молитвата ѝ - и накрая била обезглавена.

Народни традиции, забрани и вярвания за здраве

В българската фолклорна традиция Света Екатерина се почита като пазителка на здравето, особено на малките деца, като се вярва, че предпазва от болести, трески и кожни обриви в началото на зимата. На този ден хората избягват тежка домакинска работа като пране, чистене и плетене, за да умилостивят светицата да пази децата от болести. Жените месят обредна питка, наричана „Екатеринин хляб“, която се намазва с мед и се раздава за здраве, в някои краища на Родопите и Пирин се правят курбани или се раздава храна, а майките палят свещи с молитва за защита на децата си.

Според народните поверия на Света Екатерина не се работи с остри предмети, а в някои райони жените не шият и не кроят, за да бъде „цял“ късметът на децата. Ако времето на празника е ясно и тихо, според народа зимата ще бъде лека. Разпространена е и легендата, че светицата обикаля невидима селата и оставя благословия или предупреждение над домовете, затова домакините се стремят към хармония и ред, за да донесат здраве през цялата година.

На 24 ноември имен ден празнуват всички, носещи имената Екатерина, Катерина, Катя, Катрин, Тина и Кая.