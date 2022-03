8 жени с невероятни постижения в науката

М оже да не знаете имената или лицата им, но тези жени-пионери промениха начина, по който живеем и мислим за света. От геометрия до палеонтология, медицина до морска биология, те напреднаха в своите области, докато се изправяха пред огромни трудности. Присъединете се към нас сега, докато празнуваме техните истории. Ето 8 невероятни жени, които промениха математиката и науката завинаги. За тях ни разказват от Live Science.

1) Силвия Ърл - морски биолог и океанограф

Морският биолог и океанограф Силвия Ърл е позната като първата жена учен, спуснала се с подводница на дълбочина от 31 метра на Бахамите. Тя го прави, докато е бременна в четвъртия месец - през 1968 г., съобщава The Telegraph. Ърл започва своето изследване на океана в края на 60-те години на миналия век, когато малко жени работят в тази област.

Две години по-късно Ърл ръководи екип от пет жени "акванавти" на двуседмична мисия, изследваща морското дъно, в подводната лаборатория Tektite II. Оттогава Ърл е ръководила повече от 100 експедиции в океаните по света, а през 1990 г. тя става първата жена, която е главен учен на Националната администрация за океани и атмосфера (NOAA).

Тя е известна като „Нейната дълбочина“ ("Her Deepness") от заглавие в американското списание The New Yorker от 1989 г. За почти 70 години гмуркане, започвайки, когато е била на 16 години, Ърл общо взето е прекарала около година под вода, каза тя пред The Telegraph през 2017 г.

2) Мей Джемисън - астронавт

През 1992 г., когато космическата совалка Endeavour избухна, астронавтът на НАСА Мей Джемисън стана първата афроамериканка, която достигна до космоса. Но астронавт е само една от многото ѝ титли. Джемисън също е лекар, доброволец на Корпуса на мира, учител и основател и президент на две технологични компании, според Space.com, сестрински сайт на Live Science.

Джемисън е родена в Дикейтър, Алабама, на 17 октомври 1956 г. Когато е на 3 години, тя се мести със семейството си в Чикаго, където любовта ѝ към науката се заражда. На 16-годишна възраст амбициозната Джемисън посещава Станфордския университет, където получава степени по химическо инженерство и африкански и афроамерикански изследвания. Тя получава докторска степен по медицина от университета Корнел в щата Ню Йорк през 1981 г. Като доброволец на Корпуса на мира Джемисън прекарва известно време в Сиера Леоне и Либерия.

След обучение с НАСА, Джемисън и шестима други астронавти обиколиха Земята 126 пъти с Endeavour. По време на своите 190 часа в космоса, Джемисън помогна за провеждането на два експеримента върху костни клетки.

Джемисън също е полиглот, говори английски, руски, японски и суахили.

3) Рита Леви-Монталчини - невроложка

Бащата на Рита Леви-Монталчини я обезкуражава да следва висше образование, тъй като поддържа викторианските представи и смята, че жените трябва да приемат работата на пълен работен ден да бъдат съпруга и майка. Но в крайна сметка работата на Леви-Монталчини върху фактора на растеж на нервите ще ѝ донесе Нобелова награда по физиология или медицина.

Пътят към успеха не е бил лесен. Родена в Италия през 1909 г., Леви-Монталчини постъпва в медицинско училище, където завършва с отличие медицина и хирургия през 1936 г. След това започва да учи неврология и психиатрия, но изследванията й са прекъснати от Втората световна война. Без да се притеснява, тя създава изследователска лаборатория в дома си, където изучава развитието на пилешки ембриони, докато не се наложи да изостави работата си и да се укрие във Флоренция, Италия.

След войната тя приема позиция във Вашингтонския университет в Сейнт Луис, където тя и нейните колеги откриват, че вещество от тумор на мишка стимулира растежа на нервите, когато е поставено в пилешки ембриони. Колегата ѝ от лабораторията Стенли Коен успя да изолира веществото, което двамата изследователи нарекоха фактор за растеж на нервите. Той споделя Нобеловата награда с Леви-Монталчини през 1986 г.

4) Дороти Кроуфут Ходжкин - химик

Дороти Ходжкин, английски химик, спечели Нобелова награда по химия през 1964 г. за откриване на молекулярните структури на пеницилина и витамин В12.

Тя започва да се интересува много от кристалите и химията на 10-годишна възраст и като студент в Оксфордския университет, тя става една от първите, които изучават структурата на органичните съединения с помощта на метод, наречен рентгенова кристалография. В следдипломното си обучение в университета в Кеймбридж тя разшири работата на британския физик Джон Дезмънд Бернал върху биологичните молекули и помогна да се направи първото рентгеново изследване на стомашния ензим пепсин, според Британика.

Когато ѝ е предложена временна изследователска стипендия през 1934 г., тя се връща в Оксфорд, оставайки там, докато се пенсионира. Тя създава рентгенова лаборатория в Музея по естествена история на Оксфорд, където започва изследванията си върху структурата на инсулина.

През 1945 г. Ходжкин успешно описва подреждането на атомите в структурата на пеницилина, а в средата на 50-те години тя открива структурата на витамин В12. През 1969 г., близо четири десетилетия след първия си опит, тя определя химическата структура на инсулина.

5) Патриша Бат - офталмолог и лазерен физик

Д-р Патриша Бат беше американски офталмолог и лазерен физик. Бат стана първата жена офталмолог, назначена във факултета на Калифорнийския университет, Лос Анджелис (UCLA) Медицински институт Jules Stein Eye Institute, през 1974 г.; първата жена, председателствала програма за офталмология в Съединените щати през 1983 г.; и първата афро-американска лекарка, получила патент за медицинско изобретение през 1986 г.

Бат е вдъхновена в млада възраст да започне кариера в медицината, след като научава за работата на д-р Алберт Швейцер в днешен Габон, Африка, в началото на 1900-те, според Националната медицинска библиотека на САЩ.

Докато завършва медицинското си обучение в Ню Йорк през 1969 г., Бат забелязва, че в очната клиника в Харлем има много повече слепи или с увредено зрение пациенти в сравнение с очната клиника в Колумбийския университет. Затова тя проведе проучване и установи, че разпространението на слепотата в Харлем е резултат от липсата на достъп до очни грижи. За да разреши проблема, Бат предложи нова дисциплина, общностна офталмология, която обучава доброволци да предлагат първична очна грижа на населението с малък достъп до медицински услуги. Концепцията сега се използва по целия свят и е спасила погледа на хиляди, които иначе биха останали недиагностицирани и нелекувани.

Като нов преподавател - чернокожа жена - в Калифорнийския университет, Бат преживява множество случаи на сексизъм и расизъм. През 1977 г. тя става съосновател на Американския институт за превенция на слепотата, организация, чиято мисия е да защитава, запазва и възстановява зрението.

Изследванията на Бат върху катаракта (старческо перде) доведоха до нейното изобретение на нов метод и устройство за отстраняването му - лазерно лечение. Тя печели патент за технологията през 1986 г. Днес устройството се използва по целия свят.

6) Рейчъл Карсън - биолог, природозащитник и научен писател

Рейчъл Карсън беше американски биолог, природозащитник и научен писател. Тя е най-известна с книгата си "Смълчана пролет", която описва вредното въздействие на пестицидите върху околната среда. Книгата в крайна сметка доведе до националната забрана на дихлордифенилтрихлоретанa (ДДТ) и други вредни пестициди, според Националния исторически музей на жените.

Карсън учи в Океанографския институт Woods Hole в Масачузетс и получава магистърска степен по зоология от университета Джон Хопкинс през 1932 г. През 1936 г. Карсън става втората жена, наета от американското бюро по рибарство (което по-късно става Службата за риба и дива природа на САЩ) , където е работила като воден биолог, според Службата за риба и дива природа на САЩ. Нейните изследвания ѝ позволиха да посети много водни пътища около района на залива Чесапийк, където за първи път започна да документира ефектите на пестицидите върху рибите и дивата природа.

Карсън беше талантлив научен писател и Службата за риба и дива природа в крайна сметка я направи главен редактор на всички свои публикации. След успеха на първите ѝ две книги за морския живот, "Под морския вятър" (Саймън и Шустър, 1941) и "Морето около нас" (Оксфорд, 1951), Карсън се оттегли от Службата за риба и дива природа, за да се съсредоточи повече върху писането.

С помощта на други двама бивши служители от Службата за риба и дива природа, Карсън прекара години в изучаване на въздействието на пестицидите върху околната среда в Съединените щати и Европа. Тя обобщи откритията си в четвъртата си книга „Смълчана пролет“, която предизвика огромни противоречия. Пестицидната индустрия се опита да дискредитира Карсън, но правителството на САЩ нареди пълен преглед на политиката си за пестициди и в резултат на това забрани ДДТ. Оттогава на Карсън вдъхновява американците да мислят за околната среда.

7) Мария Кюри - физик и химик

Мария Кюри е първата жена, спечелила Нобелова награда. Тя е запомнена главно с откритието си на радий и полоний и приноса си към изследването на радиоактивността.

Но Кюри е известна и с редица други постижения, според уебсайта на Нобеловата награда и Британика. През 1903 г. например Кюри става първата жена във Франция, спечелила докторска степен по физика. Тя беше първата жена, която стана професор в Парижкия университет и преподава уроци в Сорбоната. Тя е пионер в използването на радий при лечението на ракови тумори. През 1911 г. тя получава втора Нобелова награда, този път по химия, в знак на признание за работата ѝ в областта на радиоактивността. Тя също така е отговорна за установяването на използването на рентгенови апарати през Първата световна война и за създаването на два важни медицински института - един в Полша и един във Франция.

Родена Мари Склодовска във Варшава, Полша, през 1867 г., тя се премества в Париж през 1891 г., където среща и се омъжва за Пиер Кюри, френски физик, с когото споделя (заедно с физика Анри Бекерел) първата си Нобелова награда. Тя учи в Парижкия университет, получава докторска степен там през 1903 г. Въпреки че работи в относителна неизвестност през ранните си години, работата ѝ върху радиоактивните вещества постепенно привлича национално и международно внимание; до края на живота си тя беше известна по целия свят и удостоена с многобройните си постижения.

Тя умира през 1934 г. поради болести, причинени от дългото ѝ излагане на радиация и е погребана в известния Пантеон в Париж.

8) Барбара Макклинтък

Барбара МакКлинтък беше американски учен, чиито новаторски изследвания в цитогенетиката - изследването на хромозомите и тяхната генетична експресия - ѝ донесоха Нобелова награда за физиология или медицина през 1983 г. Днес нейните теории са фундаментални за точното разбиране на генетиката.

Макклинтък почти пропуснала да преследва кариера като учен. Въпреки че искала да посещава университета Корнел, майка ѝ не била склонна да я изпрати там, страхувайки се, че този ход ще съсипе перспективите ѝ за брак, според уебсайта на Нобеловите награди. Бащата на Макклинтък, лекар, ѝ позволил да присъства.

В Корнел Макклинтък изучава генетиката, която по това време е сравнително нова област на обучение и която много малко жени преследват. Тя следва тази област на обучение в своите дипломни и следдипломни години. Тя преподава известно време в Университета на Мисури, преди да намери постоянна позиция като изследовател в Cold Spring Harbor Laboratory, изследователска база в Ню Йорк, финансирана от Института Карнеги.

Изследванията на Макклинтък по генетика остават нейното най-голямо наследство.