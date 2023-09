Учени: 2023 г. вероятно ще бъде най-горещата година на Земята и това е само началото

И зминали са само три четвърти от тази година, но учените в Китай прогнозират, че 2023 г. вероятно ще е годината с най-високите глобални температури, регистрирани в история. Нещо повече, има голям шанс да станем свидетели на рекордни температури и през 2024 г., смятат експерти.

Учени: Опитите за затъмняване на Слънцето са твърде рисковани

Има няколко фактора, отговорни за тази тенденция - изменението на климата, предизвикано от човека и фазата на затопляне от метеорологичения феномен Ел Ниньо.

Разкриха кога ще се "развилнее" Ел Ниньо

Изследователи твърдят, че средната годишна аномалия на повърхностната температура през 2023 г. може да бъде с около 1,26°C по-висока от предишния рекорд, наблюдаван през 2016 г. от приблизително 1,25°C.

Учените от университета Сун Ят-сен в Китай базират откритията си на китайския глобален набор от данни за обединената повърхностна температура.

Perth is set for a hotter and drier than normal Spring and Summer. Two major climate drivers - including El Niño - were officially declared today, as the Eastern States battle extreme temperatures and fire. @Natalia_Cooper9 #9News pic.twitter.com/oYFisdGxCx

Техният анализ е установил, че 2023 г. е преживяла третите най-горещи първи шест месеца от годината.

Температурите достигат безпрецедентни върхове за юли и разбиват предишни рекорди. Експертите обявиха, че най-горещият ден в света е регистриран на 4 юли 2023 г.

Високите температури отчасти могат да се обяснят с Ел Ниньо, моделът на климатичните колебания в Тихия океан, който има глобално въздействие върху света. Около юни планетата навлезе във фаза Ел Ниньо, която е свързана с по-високи глобални температури, тъй като океанът пренася част от излишната топлина и влага към атмосферата.

The Bureau of Meteorology has declared that El Niño and a positive Indian Ocean Dipole (IOD) are underway. Warmer and drier conditions have already been forecast for spring and summer for parts of Australia. Details: https://t.co/j4kNt3qLSZ pic.twitter.com/vFpd0x0yav