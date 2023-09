Глобална катастрофа: Как изкопаемите горива вредят на полярните мечки?

Б елите мечки отдавна символизират опасностите, свързани с изменението на климата, тъй като повишаването на температурите води до топене на арктическия лед, от който зависи оцеляването им.

Досега учените не можеха да определят количествено въздействието на един нефтен кладенец или въглищна електроцентрала върху хищниците от Антарктика.

Какво се случва с Арктика и "полюсите на затоплянето"?

Изследване, публикувано в изданието Science Alert, показва, че е възможно да се изчисли с колко емисиите на парниковите газове ще увеличат броя на дните без лед в местообитанията на мечките. Проучването отговаря на въпроса: Как вредните емисии ще се отразят на мечките, на които им предстои да достигат зряла възраст.

Въпреки че, белите мечки са записани като застрашени видове от 2008 г. насам, правно становище не позволява, климатичните съображения да влияят върху решенията за издаване на разрешителни за нови проекти за изкопаеми горива.

"Представихме необходимата информация, за да отменим правното становище Bernhardt Memo", заяви пред АФП Стивън Амструп, зоолог от организацията Polar Bears International, позовавайки се на правното предупреждение, което е кръстено на адвокат от администрацията на бившия президент Джордж Буш-младши.

