Учени: Опитите за затъмняване на Слънцето са твърде рисковани

Б ивши политически лидери и ръководители на международни организации призоваха за национални мораториуми върху внедряването на технологии за забавяне на глобалното затопляне чрез намаляване на влиянието на Слънцето.

Комисията за преодоляване на климатичните проблеми заяви, че научните изследвания и експериментите в областта на т.нар. модификация на слънчевата радиация (SRM) трябва да продължат, но само под международен надзор и в юрисдикции със строги екологични гаранции.

"Ring of Fire" Event

Saturday, October 14 10:00 am



An annular solar eclipse as the moon covers the Sun’s center, the outer edge of the sun will remain visible, creating a “ring of fire”!



Join this truly far-out experience. Weather dependent Get tickets: https://t.co/8xBfhyGH2n pic.twitter.com/2sYbSJqplS — The Houston Museum of Natural Science ❤️🦖🧠🌌 (@hmns) September 15, 2023

Понастоящем не съществува официално глобално управление на разработването или внедряването на такива технологии, както и непълно разбиране на рисковете, които те носят.

"Нуждаем се от мораториум", заяви пред АФП членът на Комисията Лоранс Тубиана, ръководител на Европейската фондация за климата и архитект на Парижкото споразумение.

"Знаем рисковете - това не е сребърен куршум."

Неуспехът да се намалят емисиите на парникови газове, които стимулират глобалното затопляне, доведе до предложения, че слънчевото геоинженерство - широко отхвърлено преди десетилетие като ненужно рисковано - може да спечели време, докато светът увеличи мащаба на намаляване на емисиите и отстраняване на CO2.

Досегашното затопляне от едва 1,2 градуса по Целзий увеличи интензивността, честотата и продължителността на смъртоносните и разрушителни горещини, суши и мегабури.

Парижкият договор за климата от 2015 г. призовава за ограничаване на повишаването на температурата на повърхността на Земята до 1,5 °C над нивата от средата на XIX в., за да се избегнат катастрофални последици.

Според Междуправителствената експертна група по изменение на климата (МГИК) към ООН ще се надхвърли тази цел, вероятно в рамките на едно десетилетие.

През 2018 г. МГИК заключи, че емисиите на парникови газове трябва да намалеят с 43% до 2030 г., за да се ограничи глобалното затопляне до прага от 1, 5°C.

The annular solar eclipse is just one month away!

The eclipse path will sweep from the Pacific coast of Oregon down to the Gulf coast of Texas on October 14th. The Moon won’t completely cover the Sun. Instead, sunlight will outline the Moon with a bright “ring of fire.” pic.twitter.com/gMC8qQ5HGN — StarDate (@stardate) September 14, 2023

"С наближаването на средата на този срок емисиите не намаляват, а по-скоро се увеличават", заяви в доклада си бившият ръководител на Световната търговска организация Паскал Лами, който председателстваше комисията.

"Необходимостта от действия е ясна и незабавна."

Комисията - 13 бивши лидери и министри от Пакистан, Канада, Нигер, Индонезия и тихоокеанската островна държава Кирибати, както и водещи учени и ръководители на фондации - беше сформирана, за да предложи нови стратегии за намаляване на рисковете от надхвърляне на целта на Парижкото споразумение.

В доклада се казва, че намаляването на емисиите на CO2, метан и други газове, които затоплят планетата, остава основен приоритет.

В съответствие с констатациите и политическите цели на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) и Международната агенция по енергетика (МАЕ), в доклада се призовава също така за насърчаване на технологиите за извличане на CO2 от промишлеността и производството на електроенергия, както и за премахването му директно от атмосферата.

Но най-очакваните заключения на Комисията бяха по отношение на SRM.

Методите за модифициране на слънчевата радиация включват изсветляване на морските облаци чрез засяването им със солни частици от океана и поставяне на гигантски огледала в космоса, които да отразяват слънчевата светлина, насочена към Земята.

Но техниката, за която се смята, че има най-голям потенциал, е впръскването на аерозоли - особено серни частици - в стратосферата, за да се отрази слънчевата светлина обратно в космоса.

One month from today an annular solar eclipse will take place over the Coastal Bend. Annularity will be between 11:55a and noon in Corpus Christi. That's when we will see the 'ring of fire' as the moon passes between the sun and Earth, casting its shadow onto us. pic.twitter.com/oprG47w4Kf — Alan Holt (@AlanSHolt) September 14, 2023

Природата понякога постъпва по същия начин: силното изригване на вулкана Пинатубо във Филипините през 1991 г., при което бяха изхвърлени милиони тонове прах и отломки, понижи глобалните температури за около година, особено в Северното полукълбо.

Но все повече доказателства сочат, че предимствата на охлаждането на земната повърхност трябва да бъдат претеглени спрямо нежеланите странични ефекти.

Няколко проучвания показват, че изкуственото намаляване на радиационната сила на Слънцето вероятно ще наруши мусонните дъждове в Южна Азия и Западна Африка и може да доведе до опустошаване на дъждовните култури, от които зависи прехраната на стотици милиони хора.

Според доклада "Научна оценка на изчерпването на озоновия слой", публикуван по-рано тази година, то може да обърне напредъка във възстановяването на озоновия слой, който предпазва живота на Земята от смъртоносната ултравиолетова радиация.

Учените също така предупреждават, че повърхността на Земята ще се нагрее бързо, ако засяването на атмосферата с блокиращи Слънцето частици внезапно спре, известно като "шок от прекратяване".

С малки изключения - като Мексико, което е забранило експериментите за слънчево геоинженерство - повечето правителства все още не са въвели разпоредби, регулиращи SRM.