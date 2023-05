Глобалното затопляне и ключовата граница от 1,5°C: Колко близо сме да я преминем

И зследователите казват, че сега има 66% шанс да преминем прага на глобалното затопляне от 1,5°C до 2027 г.

Шансовете нарастват поради емисиите от човешките дейности и вероятната поява на метеорологичното явление Ел Ниньо, което се очаква да настъпи по-късно тази година.

The world could soon pass a 1.5°C milestone for global warming https://t.co/QTYZxmCf2o — The Economist (@TheEconomist) May 18, 2023

Ако светът премине границата, че нарушението, макар и тревожно, вероятно ще бъде временно, подчертават учените.

Достигането на прага би означавало, че светът ще е с 1,5°C по-топъл, отколкото е бил през втората половина на 19-ти век, преди емисиите от изкопаеми горива от индустриализацията да започнат да се увеличават.

И нарушаването на границата дори само за една година е тревожен знак за това, че затоплянето се ускорява, а не се забавя.

Цифрата 1,5°C се превърна в символ на глобалните преговори по отношение изменението на климата. Държавите се споразумяха да „продължат усилията“ за ограничаване на покачването на глобалната температура до 1,5°C съгласно Парижкото споразумение от 2015 г.

It is now “more likely than not” that the world will briefly overshoot its 1.5°C climate change target within the next five years, according to meteorologists at the UK Met Office https://t.co/kwoRC1asrR — New Scientist (@newscientist) May 17, 2023

Преминаването над 1,5°C всяка година за десетилетие или две ще доведе до много по-големи въздействия от затоплянето, като по-дълги горещи вълни, по-интензивни бури и горски пожари.

Но преминаването на границата в една от следващите няколко години не би означавало, че споразумението е нарушено. Учените казват, че все още има време да ограничим глобалното затопляне чрез рязко намаляване на емисиите.

От 2020 г. Световната метеорологична организация всяка година дава оценка на шансовете светът да преодолее прага от 1,5°C.

Тогава те прогнозираха, че има по-малко от 20% шанс за надхвърляне на 1,5°C през следващите пет години.

До миналата година това се е увеличило до 50%, а сега е скочило до 66%, което според учените означава, че е вероятността се покачва.

Какво би означавало да преминем над 1,5°C?

Цифрата не е мярка за световната температура, а индикатор за това колко се е затоплила или охладила Земята в сравнение с дългосрочната глобална средна стойност.

World's temperature likely to break key 1.5C warming threshold for first time between 2023 and 2027, scientists predict https://t.co/ea1IC1MYpc — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 17, 2023

Учените използват данни за средната температура от периода между 1850-1900 г. като мярка за това колко горещ е бил светът преди употребата на въглища, нефт и газ.

В продължение на десетилетия те вярваха, че ако светът се затопли с около 2°C, това ще бъде прагът на опасни въздействия - но през 2018 г. преразгледаха тази оценка, показвайки, че преминаването над 1,5°C би било пагубно за света.

През последните няколко десетилетия нашият прегряващ свят тласна живака нагоре, така че през 2016 г., най-топлата в историята, глобалните температури бяха с 1,28°C над прединдустриалните.

Сега изследователите казват, че тази стойност от 2016 г. ще бъде надмината - те са 98% сигурни, че това ще се случи преди 2027 г.

„Сега пред нас наистина стои опасността да наблюдаваме временно да превишаване на средногодишната температура с 1,5°C и това е първият път в човешката история, когато сме толкова близо“, каза проф. Адам Скейф, ръководител на дългосрочните прогнози в Met Office , които събират данните от агенциите за времето и климата по целия свят.

The difference between 1.5°C & 3°C global warming means vastly different scenarios for the future.



Our survival on this planet hinges on these few degrees.



Addressing the climate crisis & limiting temperature rise is possible, if we #ActNow. https://t.co/X0Shwfcd3n via @UNFCCC pic.twitter.com/NUxzA1V18T — United Nations (@UN) May 11, 2023

„Мисля, че това е може би най-ярката, очевидна и най-проста статистика, която имаме в доклада“, каза той на пресконференция.

Изследователите подчертават, че температурите трябва да се задържат на или над 1,5 C в продължение на 20 години, за да може да се каже, че прагът на Парижкото споразумение е преминат.

„Този доклад не означава, че ще надхвърлим за постоянно нивото от 1,5 C, определено в Парижкото споразумение, което се отнася до дългосрочно затопляне в продължение на много години“, каза генералният секретар на СМО проф. Петери Таалас

„Въпреки това СМО бие тревога, че ще нарушим нивото от 1,5 C временно, но това ще се случва все по-често“, каза той.

Каква е разликата с Ел Ниньо?

Има два ключови елемента – първият е продължаващите високи нива на въглеродни емисии от човешка дейност, които въпреки спада по време на пандемията все още се покачват.

Ocean temperature anomalies (SST) over the last 365 days from satellite showing the transition from cold eastern Pacific into coastal #ElNino. pic.twitter.com/yCSMQ4aNx8 — Kris Karnauskas (@OceansClimateCU) May 11, 2023

Втората, критична част е вероятната поява на Ел Ниньо, метеорологичен феномен с глобални последици.

През последните три години светът преживява феномена Ла Ниня, който до известна степен намали затоплянето на климата.

Но допълнителната топлина, която Ел Ниньо ще донесе на повърхността на Тихия океан, вероятно ще тласне глобалната температура до нови върхове следващата година.

Все още обаче има несигурност около началото и мащаба на събитието.

„Заслужава да се отбележи, че много от нашите прогнози за Ел Ниньо, който според нас се е развил тази зима, показват доста голяма амплитуда“, каза проф. Скайф.

Какви биха били вероятните въздействия?

Арктика ще претърпи по-голямо затопляне спрямо много други региони, като температурната аномалия се очаква да бъде три пъти по-голяма от глобалната цифра през следващите пет зими в северното полукълбо.

Северна Европа, включително Обединеното кралство, през следващите пет години вероятно ще изпитат по-дълги периоди на валежи между май и септември, се казва още в доклада.