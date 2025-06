TikTok забрани хаштага "SkinnyTok", свързан с "нездравословно" отслабване, след натиск от регулатори

С оциалната мрежа TikTok забрани глобално популярен хаштаг, свързан с видеа за отслабване, след засилен натиск от политици в Брюксел и Париж, предаде Politico .

Трендът „SkinnyTok“ доведе до заливане на TikTok през последните месеци с видеа, показващи изтощени млади жени, които рекламират крайни диети и споделят съвети за отслабване. Това привлече вниманието както на Европейската комисия, така и на френския дигитален регулатор Arcom.

„Ние блокирахме резултатите от търсене на #skinnytok, тъй като той беше свързан с нездравословно съдържание за отслабване“, заяви говорителят на TikTok Паоло Ганино в изявление в понеделник.

TikTok bans the 'SkinnyTok' hashtag worldwide after European watchdogs got involved. Who knew weight-loss videos could cause such a stir? Bye-bye skinny scroll, it's time for guilt-free swiping. pic.twitter.com/K7MYPjnzS5