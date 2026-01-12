Любов и блясък: Звездните двойки, които покориха „Златен глобус“ 2026

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Страст, класа и огнено червено - Амал и Джордж Клуни на наградите "Златен глобус"

Л юбовта беше навсякъде по време на церемонията по връчване на наградите „Златен глобус“ през 2026 г.

На 11 януари се състоя 83-тата церемония по връчване на престижните отличия, на която много от най-очарователните холивудски двойки се появиха заедно на червения килим.

От Приянка Чопра и Ник Джонас, през Селена Гомес и Бени Бланко, до Джордж и Амал Клуни– тези влюбени превърнаха 83-тата церемония на „Златен глобус“ в своя любима вечер.

Вижте в ГАЛЕРИЯТА кои звезди пристигнаха заедно със своите половинки: