Любов и блясък: Звездните двойки, които покориха „Златен глобус“ 2026

Л юбовта беше навсякъде по време на церемонията по връчване на наградите „Златен глобус“ през 2026 г.
На 11 януари се състоя 83-тата церемония по връчване на престижните отличия, на която много от най-очарователните холивудски двойки се появиха заедно на червения килим.
От Приянка Чопра и Ник Джонас, през Селена Гомес и Бени Бланко, до Джордж и Амал Клуни– тези влюбени превърнаха 83-тата церемония на „Златен глобус“ в своя любима вечер.
