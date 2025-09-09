Внимание! Фалшиви лекарства за диабет и отслабване заливат онлайн мрежата

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

Среднощен екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

З дравните власти предупреждават, че онлайн пространството е залято от реклами на незаконни и опасни за здравето лекарства. Те са предимно за отслабване и за диабет. Това отчитат Изпълнителната агенция по лекарствата и Европейската агенция по лекарствата.

Кой носи отговорност за свободното разпространение на опасните продукти и какво да знаят пациентите, за да се предпазят от тях? Темата коментира пред NOVA магистър-фармацевтът Стефан Минков, член на Българския фармацевтичен съюз.

Той посочи, че обявите за такива препарати изглеждат обичайно, предлагат атрактивни цени, а достъпът е свободен. Реалните препарати за диабет и отслабване са по лекарско предписание, като повечето са изцяло се изписват с електорнна рецепта.

По думите му няма как легално по интернет да бъде закупен продукт по лекарско предписание.

"Голяма част от тези продукти са термолабилни, следователно не е известно как са съхранявани. Повечето от тези препарати са инжекционни", посочи Стефан Минков.

"Ако лекар не е преценил, няма как да е известно дали даден продукт е подходящ за съответния пациент. Продуктът може да бъде фалшификат, което е опасно за здравето", посочи Минков.

И добави, че проблемът с незаконните лекарства е от доста време насам и е сериозен.