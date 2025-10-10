Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

Щ е ви разкажем историите на три жени, непознати една за друга, от три различни краища на страната, влезли в различни болници и лекувани от различни лекари. Единственото общо между тях е една хранителна добавка, която казват, че са пили, за да свалят килограми без тренировка.

„СлиМакс”. В социалната мрежа TikTok може да откриете множество позитивни коментари. Не знаем каква част от тях са истина, но след тази добавка и трите жени, които разказаха историята си пред нас и показаха снимки, са влезли в болница по спешност, разказва NOVA.

„Опитах хранителна добавка за отслабване, но при мен ефектът беше вкарване в болницата, почти докарване до смърт.

Господин в Тик Ток с името irongesh ги рекламираше. Все хубави реклами, хората много отслабват, нямат странични ефекти, имаше много коментари на уж доволни клиенти. Беше категорично казано, че добавките нямат странични ефекти, а в рекламата пишеше, че без тренировки, само с тях може да се отслабне”, разказва жена, чиято самоличност пазим в тайна.

Споделя, че е пила добавката точно седем дни в дозата, препоръчвана от мъжа, който рекламира и изпраща добавките до клиенти. На осмия ден обаче се събужда така: „Започна обрив – по врата, по корема, по гърдите, подмишниците. Започна сухотата в устната кухина, постоянно да ми се пие вода, да изпитвам жажда“.

От тук нататък в тази история има

4 болници, които се опитват да се справят с проблема.

„Отидох към бърза помощ. Биха ми антиалергично лекарство, казаха, че това е много странен обрив, досега не са виждали такова нещо. До вечерта обривът започна да се разпространява по корема, по краката, по ръцете. Сърбежът беше непоносим. Просто място не можех да си намеря. Пари, сърби, щипе. На сутринта станах и вече беше и по лицето.

Дойдох в София в една частна клиника, те ми изписаха пак кортикостероидни лекарства. И се прибрах. Но той започна да става още по зле – обривът. И вечерта беше по цялото тяло. Наслоени червени огромни петна по цялото тяло. Буквално съединени. Сутринта се събудих към 5 и много ме болеше гърлото. Станах, оправих се, отидох при личния и му казах, че усещам, че ме боли гърлото. И той ме погледна и каза, че имам и по гърлото и щом това се разпространило по гърлото, може да има фатален край. Явно като се е разпространило по цялото тяло, е започнало и вътрешно. Кошмарно. Да си събирам багажа и да ходя някъде да ме хоспитализират. Моят личен лекар каза, че от 30 години личен лекар – такова нещо не е виждал до момента.

Аз се притесних още когато личният лекар ми каза –

Това е, ако не отидеш в болница, идва краят.

Край. Умирам. Нямам спомен как съм се качила в колата, тоя момент ми се губи. Не съм подготвена да си тръгна от този свят. Детенцето ми е още е малко и то не разбира. Обадих се на моя мъж и му обясних какво се случва. Не знаех дали ще се върна при него. И преди да ме приемат в отделението казах на майка ми: „Не се знае какво ще случи, вие трябва да я гледате и да си помагане един на друг. Аз може да не изляза от тук”.

Влиза директно в токсикологията на Военномедицинската академия. „И като постъпих… дойде един доктор и ми казва: „Ти подготвена ли си психически за това, което те чака? Беше ужас. Лечението тръгна по-трудно, защото и кръвта ми се беше съсирила …и нямаше как да ми вземат кръв. Просто не можеше“.

Кръвта е била силно сгъстена. Престоят в токсикологията е продължил две седмици, а за тези 14 дни били сменени три антибиотика. От болничното легло жената решава да пише на същия мъж, от когото е поръчала добавката, за да му разкаже за тежките странични ефекти, които са я сполетели след употребата на продукта.

„Аз му писах. И той ми отвърна да не го занимавам с моите неволи. „Не ме занимавай с неволите си, дебеланке“,

но той негативни коментари не иска да слуша и направо блокира хора. След 3-4 дни в отделението постъпи още едно момиче. Тя беше по ръцете и по краката. Пила е същата хранителна добавка“.

Стават три – три жени, които по едно и също време и след употребата на една и съща добавка за отслабване влизат в токсикологията на ВМА с обриви. Но дори това не са всички жени, които сигнализират за тежки симптоми след приема на хранителните добавки с име Слимакс. По същото време, но в Дупница, друга майка влиза в спешното отделение, без да знае дали ще види отново детето си. В другия край на България Величка, трета жена, показва снимки от престоя си в болница. Пълният разказ на жените вижте във видеото.

Звъним на Георги Маринов. Мъжът, който фигурира като подател на всички пратки към жените, с които разговаряхме. Същият мъж, който рекламира и дава предписания как да се пият хранителните добавки. На въпроса дали хранителната добавка е регистрирана и разрешена за продажба в България, той отговаря уклончиво: „Нямам представа, обърнете се към сайта. Аз съм просто дистрибутор на сайта. Обърнете се към сайта, задайте си въпросите там.

- Вие я рекламирате…

- Аз мога да рекламира и хероин, госпожо, това не означава, че го предлагам”.

Комуникацията ни продължава в чат, в който Георги Маринов ни убеждава, че е само дистрибутор, въпреки че рекламира добавките и дава разяснения как се пият. Казва още, че няма интерес да влиза в каквито и да било обяснения. Пишем на сайта, в който добавките се представят като билков продукт с изчистен състав. Няма телефон, нито имейл, не е ясно коя е фирмата, която ги произвежда, нито къде точно. И докато чакаме техния отговор, отиваме в Агенцията по безопасност на храните.

„На пръв прочит това, което мога да кажа за тази хранителна добавка, е че тя няма етикет на български език. Много несъответствия има на първо четене- няма производител, няма дистрибутор, няма кой носи отговорността за тази добавка”, отбелязва инж. Виктория Дойчева.

А през това време получаваме имейл, подписан от IronLab, каквото е името на сайта.

Анонимен имейл, без оставен телефон за връзка.

„Не предлагаме нищо, което е опасно за здравето. Нашите продукти са изцяло легални и сертифицирани с номера в Българската агенция по безопасност на храните. Нямаме проблем и дори на няколко пъти сме предоставяли проби пред определени държавни органи, за да защитим истинността и прозрачността на дейността си.

„Натравяне с наш продукт“ звучи като поредния опит за саботаж, тъй като конкурентите ни нямат и на половината от бройката на нашите доволни и постоянни клиенти. Изключително натоварени сме и нямаме намерение да обръщаме внимание на всяко неадекватно мнение от субекти без фактология и смисъл в своето оплакване”.

След внимателна проверка от Агенцията по безопасност на храните са категорични, че такъв продукт не е регистриран за продажба

и не е минавал през техните проверки.