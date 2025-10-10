България

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

„Беше категорично казано, че добавките нямат странични ефекти, а в рекламата пишеше, че без тренировки, само с тях може да се отслабне”, разказва една от жените

10 октомври 2025, 09:06
Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"
Прокуратурата разпитва заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

Прокуратурата разпитва заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева
Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза
След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите
Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

Земеделци излизат на протест в защита на българското производство
Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя

Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя
Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес
Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Щ е ви разкажем историите на три жени, непознати една за друга, от три различни краища на страната, влезли в различни болници и лекувани от различни лекари. Единственото общо между тях е една хранителна добавка, която казват, че са пили, за да свалят килограми без тренировка.

„СлиМакс”. В социалната мрежа TikTok може да откриете множество позитивни коментари. Не знаем каква част от тях са истина, но след тази добавка и трите жени, които разказаха историята си пред нас и показаха снимки, са влезли в болница по спешност, разказва NOVA.

„Опитах хранителна добавка за отслабване, но при мен ефектът беше вкарване в болницата, почти докарване до смърт.

Господин в Тик Ток с името irongesh ги рекламираше. Все хубави реклами, хората много отслабват, нямат странични ефекти, имаше много коментари на уж доволни клиенти. Беше категорично казано, че добавките нямат странични ефекти, а в рекламата пишеше, че без тренировки, само с тях може да се отслабне”, разказва жена, чиято самоличност пазим в тайна.

Споделя, че е пила добавката точно седем дни в дозата, препоръчвана от мъжа, който рекламира и изпраща добавките до клиенти. На осмия ден обаче се събужда така: „Започна обрив – по врата, по корема, по гърдите, подмишниците. Започна сухотата в устната кухина, постоянно да ми се пие вода, да изпитвам жажда“.

От тук нататък в тази история има

4 болници, които се опитват да се справят с проблема.

„Отидох към бърза помощ. Биха ми антиалергично лекарство, казаха, че това е много странен обрив, досега не са виждали такова нещо. До вечерта обривът започна да се разпространява по корема, по краката, по ръцете. Сърбежът беше непоносим. Просто място не можех да си намеря. Пари, сърби, щипе. На сутринта станах и вече беше и по лицето.

Дойдох в София в една частна клиника, те ми изписаха пак кортикостероидни лекарства. И се прибрах. Но той започна да става още по зле – обривът. И вечерта беше по цялото тяло. Наслоени червени огромни петна по цялото тяло. Буквално съединени. Сутринта се събудих към 5 и много ме болеше гърлото. Станах, оправих се, отидох при личния и му казах, че усещам, че ме боли гърлото. И той ме погледна и каза, че имам и по гърлото и щом това се разпространило по гърлото, може да има фатален край. Явно като се е разпространило по цялото тяло, е започнало и вътрешно. Кошмарно. Да си събирам багажа и да ходя някъде да ме хоспитализират. Моят личен лекар каза, че от 30 години личен лекар – такова нещо не е виждал до момента.

Аз се притесних още когато личният лекар ми каза –

Това е, ако не отидеш в болница, идва краят.

Край. Умирам. Нямам спомен как съм се качила в колата, тоя момент ми се губи. Не съм подготвена да си тръгна от този свят. Детенцето ми е още е малко и то не разбира. Обадих се на моя мъж и му обясних какво се случва. Не знаех дали ще се върна при него. И преди да ме приемат в отделението казах на майка ми: „Не се знае какво ще случи, вие трябва да я гледате и да си помагане един на друг. Аз може да не изляза от тук”.

Влиза директно в токсикологията на Военномедицинската академия. „И като постъпих… дойде един доктор и ми казва: „Ти подготвена ли си психически за това, което те чака? Беше ужас. Лечението тръгна по-трудно, защото и кръвта ми се беше съсирила …и нямаше как да ми вземат кръв. Просто не можеше“.

Кръвта е била силно сгъстена. Престоят в токсикологията е продължил две седмици, а за тези 14 дни били сменени три антибиотика. От болничното легло жената решава да пише на същия мъж, от когото е поръчала добавката, за да му разкаже за тежките странични ефекти, които са я сполетели след употребата на продукта.

„Аз му писах. И той ми отвърна да не го занимавам с моите неволи. „Не ме занимавай с неволите си, дебеланке“,

но той негативни коментари не иска да слуша и направо блокира хора. След 3-4 дни в отделението постъпи още едно момиче. Тя беше по ръцете и по краката. Пила е същата хранителна добавка“.

Стават три – три жени, които по едно и също време и след употребата на една и съща добавка за отслабване влизат в токсикологията на ВМА с обриви. Но дори това не са всички жени, които сигнализират за тежки симптоми след приема на хранителните добавки с име Слимакс. По същото време, но в Дупница, друга майка влиза в спешното отделение, без да знае дали ще види отново детето си. В другия край на България Величка, трета жена, показва снимки от престоя си в болница. Пълният разказ на жените вижте във видеото.

Звъним на Георги Маринов. Мъжът, който фигурира като подател на всички пратки към жените, с които разговаряхме. Същият мъж, който рекламира и дава предписания как да се пият хранителните добавки. На въпроса дали хранителната добавка е регистрирана и разрешена за продажба в България, той отговаря уклончиво: „Нямам представа, обърнете се към сайта. Аз съм просто дистрибутор на сайта. Обърнете се към сайта, задайте си въпросите там.

- Вие я рекламирате…

- Аз мога да рекламира и хероин, госпожо, това не означава, че го предлагам”.

Комуникацията ни продължава в чат, в който Георги Маринов ни убеждава, че е само дистрибутор, въпреки че рекламира добавките и дава разяснения как се пият. Казва още, че няма интерес да влиза в каквито и да било обяснения. Пишем на сайта, в който добавките се представят като билков продукт с изчистен състав. Няма телефон, нито имейл, не е ясно коя е фирмата, която ги произвежда, нито къде точно. И докато чакаме техния отговор, отиваме в Агенцията по безопасност на храните.

„На пръв прочит това, което мога да кажа за тази хранителна добавка, е че тя няма етикет на български език. Много несъответствия има на първо четене- няма производител, няма дистрибутор, няма кой носи отговорността за тази добавка”, отбелязва инж. Виктория Дойчева.

А през това време получаваме имейл, подписан от IronLab, каквото е името на сайта.

Анонимен имейл, без оставен телефон за връзка.

„Не предлагаме нищо, което е опасно за здравето. Нашите продукти са изцяло легални и сертифицирани с номера в Българската агенция по безопасност на храните. Нямаме проблем и дори на няколко пъти сме предоставяли проби пред определени държавни органи, за да защитим истинността и прозрачността на дейността си.

„Натравяне с наш продукт“ звучи като поредния опит за саботаж, тъй като конкурентите ни нямат и на половината от бройката на нашите доволни и постоянни клиенти. Изключително натоварени сме и нямаме намерение да обръщаме внимание на всяко неадекватно мнение от субекти без фактология и смисъл в своето оплакване”.

След внимателна проверка от Агенцията по безопасност на храните са категорични, че такъв продукт не е регистриран за продажба

и не е минавал през техните проверки.

По темата

Източник: nova.bg    
хранителни добавки отслабване СлиМакс странични ефекти хоспитализация токсикология Георги Маринов неразрешен продукт опасни за здравето измама
Последвайте ни
Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Масирана руска атака потопи украинската столица Киев в мрак

Масирана руска атака потопи украинската столица Киев в мрак

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

България Преди 54 минути

Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е паднала в канавката

<p>НС гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация</p>

Парламентът гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

България Преди 1 час

Предложенията на "Има такъв народ" бяха обсъдени на извънредно заседание вчера в НС

<p>Съдия блокира разполагането на Националната гвардия в Илинойс</p>

Съдия блокира разпореждането на Тръмп за разполагане на Националната гвардия в Илинойс

Свят Преди 2 часа

Това става пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Свят Преди 2 часа

През следващите 24 часа трябва да бъдат прекратени напълно военните действия в палестинския анклав

<p>7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами</p>

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Свят Преди 2 часа

На жителите на крайбрежните райони се препоръчва "незабавно" да се евакуират на по-високи места или да се преместят по-далеч във вътрешността на страната

<p>Разговорът за болничния, който всички обсъждат</p>

Мениджър срещу служител: Разговорът за болничния, който всички обсъждат

Свят Преди 3 часа

"Не съм ученик…" - репликата, която разтърси интернет

<p>Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19</p>

Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“

Любопитно Преди 3 часа

Екип от университета в Йокохама за първи път идентифицира биологичните следи от това когнитивно разстройство, което затруднява милиони хора по света от началото на пандемията

Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

България Преди 3 часа

Предлагат такса и за децата

Фритьоф Нансен

10 октомври: Роден е човекът, спасил българските бежанци

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Vivacom 5G Tab: достъпната мобилна продуктивност</p>

Vivacom 5G Tab прави мобилната продуктивност достъпна

Технологии Преди 3 часа

Най-после хардуер, софтуер, цена и качество не си пречат едни на други и пред нас стои достъпен таблет, който можем да използваме пълноценно

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Теодор-Чикагото, Гордиенко, Йоанна и Мирослав ще се срещнат на Арената утре вечер

Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Свят Преди 10 часа

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Свят Преди 11 часа

Младежите са били арестувани в Антверпен по подозрения за подготовка на "терористичен атентат от джихадистки тип срещу политици"

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Свят Преди 12 часа

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Свят Преди 13 часа

Дъщерята на покойния Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уите е издъхнала вследствие на усложнения, причинени от хронични здравословни проблеми

<p>Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп</p>

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Свят Преди 13 часа

Бележката даде известна представа за това как се управлява профилът на президента в социалните медии

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Днес имен ден празнуват обичани имена. Да почерпят...

Edna.bg

10 засищащи храни, които ни помагат да отслабнем

Edna.bg

Роналдо продължава да изумява и на 40 г.

Gong.bg

Христо Йовов наказа Левски, Бойко Борисов остана резерва

Gong.bg

„Високо напрежение”: Жени влязоха в болница след прием на добавки за сваляне на килограми

Nova.bg

Ветровито до края на седмицата: Хладни сутрини, до 20 градуса през деня

Nova.bg